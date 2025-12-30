Формальная должность — неформальная власть: кадровое решение Зеленского удивило даже внутри команды

Кадровые изменения в окружении главы Украины могут затронуть одну из ключевых позиций в системе власти. Владимир Зеленский, по данным СМИ, определился с кандидатом на пост главы своего офиса, сделав выбор в пользу фигуры, тесно связанной с нынешним влиянием внутри команды Зеленского. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе главы киевского режима.

Возможное назначение Владислава Власюка

Как пишет издание, новым главой офиса Владимира Зеленского может стать уполномоченный Украины по санкционной политике Владислав Власюк. По информации источников, Зеленский склоняется к назначению человека, который не будет самостоятельно формировать политический курс страны и не станет ограничивать влияние бывшего главы офиса Андрея Ермака.

В материале подчёркивается, что такой выбор позволяет сохранить сложившийся баланс внутри команды Зеленского. Предполагается, что Ермак и после ухода с формальной должности продолжит играть ключевую роль в принятии решений, оказывая влияние на Зеленского.

Роль Андрея Ермака и внутренние связи

"Зеркало недели" отмечает, что Власюк оказался в офисе Зеленского не случайно. Его туда привела советница Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились. Со временем Власюк выстроил рабочие и личные отношения с Ермаком, что укрепило его позиции в администрации.

По данным источников издания, внутри офиса Зеленского Власюка называют "собственностью" Ермака.

Карьера и санкционная деятельность

С апреля 2022 года Владислав Власюк занимал пост секретаря международной рабочей группы по санкциям, известной как группа Ермака-Макфола.

В июле 2023 года Власюк вошёл в наблюдательный совет украинского Сенс-банка, ранее известного как "Альфа-банк Украина". В 2024 году Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по санкционной политике.