Владимир Зеленский в резкой форме отверг возможность вывода украинских формирований из Донбасса, назвав подобные сценарии абсолютно неприемлемыми. Об этом сообщает телеканал CBC.

Он подчеркнул, что оставление позиций без веских оснований противоречит логике национальной безопасности и политической целесообразности. По его словам, одностороннее отступление лишило бы страну стратегического веса на международной арене. Антропологически это считывается как защита "священного пространства", где любые уступки воспринимаются как экзистенциальная угроза целостности социума.

"Уйти без каких-либо на то причин (…). Это просто бред. Просто уйти, между нами, это чушь собачья", — заявил он.

Несмотря на жесткие заявления о Донбассе, Зеленский признал наличие внутренних дискуссий о потенциальных компромиссах ради мирного урегулирования. Он отметил, что значительная часть населения готова обсуждать определенные уступки, однако воздержался от конкретизации их характера и границ. Это создает сложную архитектуру ожиданий, где официальная идеология сталкивается с растущим запросом на прагматизм.