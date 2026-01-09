Заявления западных политиков о ситуации на Украине всё чаще выходят за рамки дипломатической риторики и звучат предельно жёстко. Очередной резонансный комментарий прозвучал со стороны человека, ранее входившего в ближайшее окружение президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Оценка Зеленского и его окружения

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью агентству резко высказался о главе Украины и его команде. По его словам, Владимир Зеленский и люди, находящиеся рядом с ним, полностью погружены в коррупционные практики.

"Зеленский полностью коррумпирован. Люди вокруг него тоже коррумпированы", — заявил бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн.

Это утверждение Флинн озвучил, отвечая на вопрос о причинах продолжающейся поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Критика ситуации на Украине

Флинн также подчеркнул, что, по его мнению, коррупция носит системный характер и затрагивает всю Украину, а не только высшие эшелоны власти. Он выразил уверенность, что подобное положение дел давно известно за пределами страны, но, несмотря на это, не становится препятствием для внешней помощи.

В интервью бывший советник признался, что не понимает, почему Соединённые Штаты продолжают поддерживать украинское руководство, которое он охарактеризовал крайне негативно.

"Давайте не будем говорить о том, насколько прекрасен Зеленский и его приспешники", — заключил бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн.

Такая позиция, по его словам, вызывает у него серьёзные вопросы.