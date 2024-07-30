Заявление Владимира Зеленского о планах восстановления энергоснабжения в Украине вызвало волну критики среди пользователей социальной платформы Х. Комментаторы выразили скептицизм и негативное отношение к перспективам, обрисованным украинским лидером.

Ряд пользователей высказал мнение о необходимости капитуляции Украины и ухода Зеленского с поста. Некоторые предрекли полное поражение страны, указывая на предполагаемое отсутствие противовоздушной обороны и энергетических ресурсов.

Отдельные комментаторы обвинили Зеленского в неискренности и гибели украинских граждан, советуя ему вернуться к актерской карьере. Также прозвучали призывы покинуть страну, намекая на неизбежность поражения.

Эти отзывы появились на фоне заявления директора украинской энергетической компании YASNO Сергея Коваленко. В конце июня он предупредил о возможных длительных отключениях электроэнергии в зимний период из-за дефицита в энергосистеме страны, прогнозируя перебои до 12 часов в сутки.

Стоит отметить, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российская армия в ходе боевых действий против ВСУ избегает ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)