Заявление Владимира Зеленского о планах восстановления энергоснабжения в Украине вызвало волну критики среди пользователей социальной платформы Х. Комментаторы выразили скептицизм и негативное отношение к перспективам, обрисованным украинским лидером.
Ряд пользователей высказал мнение о необходимости капитуляции Украины и ухода Зеленского с поста. Некоторые предрекли полное поражение страны, указывая на предполагаемое отсутствие противовоздушной обороны и энергетических ресурсов.
Отдельные комментаторы обвинили Зеленского в неискренности и гибели украинских граждан, советуя ему вернуться к актерской карьере. Также прозвучали призывы покинуть страну, намекая на неизбежность поражения.
Эти отзывы появились на фоне заявления директора украинской энергетической компании YASNO Сергея Коваленко. В конце июня он предупредил о возможных длительных отключениях электроэнергии в зимний период из-за дефицита в энергосистеме страны, прогнозируя перебои до 12 часов в сутки.
Стоит отметить, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российская армия в ходе боевых действий против ВСУ избегает ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
В Индии рабочий обнаружил крупный алмаз
В Индии произошло удивительное событие: рабочий, обремененный долгами, обнаружил крупный алмаз, оцениваемый почти в сто тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал CNN.
Итальянский журналист попросивший убежища в России не исключает переезда в страну
Итальянский журналист Анджело Джулиано в беседе с РИА Новости сообщил, что пока не вступал в контакт с российским дипломатическим представительством по вопросу получения гражданства, однако не исключает такой возможности в будущем.
Эндокринолог Щербакова: сдавать анализ крови на сахар нужно минимум раз в год
Эндокринолог Лариса Щербакова порекомендовала сдавать анализ крови на сахар минимум раз в год, чтобы определить уровень глюкозы.
Нарколог Шуров: отсутствие рвотного рефлекса — ключевой признак алкоголизма
Психиатр-нарколог Василий Шуров указал на основные признаки алкоголизма.