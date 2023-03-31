Предложенная идея президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия на Украине была отвергнута советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляк. Это политик написал в своих социальных сетях, добавив, что Киев не намерен идти первым на перемирие с Россией, поскольку такое решение будет давать преимущества российской стороне.

"Любое прекращение огня будет означать право России оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным"

Напомним, ранее, 31 марта, Лукашенко в ходе выступления с посланием белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.