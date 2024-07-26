Михаил Подоляк, советник руководителя администрации президента Украины, выразил готовность страны к диалогу с Российской Федерацией при условии, что обсуждения будут способствовать установлению долговременного и честного мира.
В разговоре с журналистами "24-го канала" Подоляк подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта с Россией может лишь временно приостановить противостояние, предоставив России возможность для устранения допущенных ошибок и модернизации своих вооруженных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал возможность проведения переговоров с российской стороной в интервью Би-би-си. Он заявил, что если Россия выразит готовность обсудить мирный план и если партнеры Украины будут готовы к таким переговорам, то он не видит разницы, кто будет представлять Россию — Владимир Путин или другой лидер.
С осени 2022 года на Украине принят запрет на переговоры с действующим президентом России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность к переговорам. В Кремле такие заявления украинских политиков описали как "непонятные сигналы" и пока не смогли оценить их "реалистичность".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоверие к словам Зеленского, предполагая, что заявление о готовности к обсуждениям может быть вызвано предстоящими выборами в США или стремлением продвинуть определенный мирный план.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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