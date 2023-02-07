Владимир Зеленский только прикрывается демократией, а на самом деле он поддерживает коррупцию и тоталитаризм на Украине. Об этом пишет 19 FortyFive.
По словам автора статьи Теда Карпентера, в США часто изображают украинского лидера как благородного поборника демократии, который заслуживает неограниченной военной помощи. Однако подобное идолопоклонство игнорирует реальные факты ущемления Зеленским гражданских прав и свобод на Украине.
Карпентер напомнил, что сразу после начала спецоперации Зеленский поставил вне закона сразу 11 политических партий на Украине. А также использовал военное положение для национализации крупнейших телеканалов страны.
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