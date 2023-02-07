Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.02.2023 : 70,5991
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.02.2023 : 76,0347
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:02

"Под маской овцы скрывается лев": Политический обозреватель из США назвал истинные цели Зеленского

Владимир Зеленский только прикрывается демократией, а на самом деле он поддерживает коррупцию и тоталитаризм на Украине. Об этом пишет 19 FortyFive.

По словам автора статьи Теда Карпентера, в США часто изображают украинского лидера как благородного поборника демократии, который заслуживает неограниченной военной помощи. Однако подобное идолопоклонство игнорирует реальные факты ущемления Зеленским гражданских прав и свобод на Украине.

Карпентер напомнил, что сразу после начала спецоперации Зеленский поставил вне закона сразу 11 политических партий на Украине. А также использовал военное положение для национализации крупнейших телеканалов страны.

Мир

Шойгу: Российские войска продолжают перемалывать западное вооружение на Украине

В январе украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов.

Читать полностью

Во время Мюнхенской конференции Украина опять попросит боевые самолеты

По мнению главы МИД УКраины Дмитрия Кулебы, этот вопрос станет главным на встрече Украины с западными союзниками.

Читать полностью

Общество

Никита Михалков вышел на сцену впервые после болезни

Актер и режиссер сыграл одну из главных ролей в спектакле "12" в Театре Сатиры.

Читать полностью

"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.

Читать полностью

Новости