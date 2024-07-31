Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde отметил, что президентские выборы в США представляют для Украины вызовы и риски.

По его словам, диалог между США и Украиной в случае победы Дональда Трампа остаётся неопределённым. Зеленский подчеркнул, что раньше этот диалог был достаточно разумным, но результат предстоящих выборов может повлиять на его характер.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Нынешний президент Джо Байден снял свою кандидатуру после неудачных дебатов с Трампом, предложив вместо себя кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)