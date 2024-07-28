Американский политолог Джон Миршаймер заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что Владимир Зеленский должен уделять внимание тяжелому положению на фронте, а не предвыборной гонке в США.
По его мнению, Зеленскому необходимо подготовиться к возможности избрания Дональда Трампа, но более важно принять во внимание катастрофическую ситуацию на поле боя, независимо от того, кто будет избран президентом США.
Миршаймер подчеркнул, что ВСУ находятся в катастрофическом положении, и добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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