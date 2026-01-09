Владимира Зеленского можно уже сбрасывать со счетов, поскольку в ближайшее время Украину возглавит новый лидер, однако, как утверждает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, даже новый президент не будет иметь реальной власти. Это мнение он выразил в эфире, подчеркивая, что новый лидер Украины, вероятно, будет выбран или установлен внешними силами, такими как МИ-6 и ЦРУ, и, несмотря на официальную должность, не будет способен принимать самостоятельные решения.

Новая реальность для Украины

Макговерн также выразил мнение, что любой будущий глава Украины окажется в сложной ситуации, поскольку армия Украины терпит поражение на фронте, а финансирование для укрепления обороны не предсказывается. Эксперт отметил, что Киев столкнется с проблемой отсутствия денег на продолжение военных действий, что, по его словам, станет очевидным в ближайшие месяцы.

Он прогнозирует, что Россия продолжит постепенно освобождать ключевые города Украины, а финансовая поддержка от Запада, в частности из 90 миллиардов евро, которые были выделены европейцами, может иссякнуть к августу или сентябрю следующего года.

"Ему придется считаться с обстоятельствами, когда все уляжется. Вот это главное. Как я вижу, в ближайшие месяцы русские будут продолжать в умеренном темпе освобождать ключевые города", — заявил Макговерн.

Политическая нестабильность и выборы

В контексте политической нестабильности Макговерн также отметил, что результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS, проведенного в декабре, показали, что Зеленский является худшим кандидатом на возможных выборах президента.

Напомним, что выборы главы государства должны были состояться 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский сам заявлял, что выборы в условиях текущей ситуации невозможны. Его срок полномочий официально истек еще 20 мая позапрошлого года, однако Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным президентом до следующих выборов.