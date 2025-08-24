Дипломатический скандал: как шутка Зеленского о Дружбе вызвала гнев Будапешта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Зеленского после его заявлений о возможных ударах по нефтепроводу "Дружба". В официальном обращении, опубликованном в социальных сетях, глава венгерской дипломатии расценил слова главы киевского режима как неприемлемую угрозу суверенитету и энергетической безопасности страны.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не имеет отношения к конфликту на Украине и решительно отвергает любые формы запугивания. Министр призвал Зеленского прекратить "безрассудные атаки" на критически важную инфраструктуру и отказаться от риторики, подрывающей региональную стабильность.

"Зеленский использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии. Мы решительно отвергаем запугивания со стороны украинского президента. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета", — написал он.

Поводом для дипломатического скандала стала ироничная ремарка украинского президента, сделанная во время национального праздника, о том, что "существование "Дружбы" зависит от Венгрии". Несмотря на шутливую форму, эти слова были восприняты в Будапеште как прямая угроза энергетической безопасности страны, учитывая стратегическую важность нефтепровода для обеспечения энергетических потребностей Венгрии и других стран Центральной Европы.

Эксперты обращают внимание на то, что этот инцидент обостряет и без того сложные украино-венгерские отношения, которые в последние годы омрачаются разногласиями по вопросам прав венгерского меньшинства в Закарпатье и различными подходами к европейской безопасности.