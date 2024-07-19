Владимир Зеленский (президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года) заявил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории силой.
Он отметил, что не все земли можно вернуть силой, и выразил мнение, что использование дипломатии может быть эффективным.
Западные страны призывают Россию к переговорам, на которые Москва готова с начала специальном военной операции на Украине, но они упускают из виду постоянное отрицательное отношение инициативы на Киевской стороне.
В июне текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин установил условия, при которых страна готова провести переговоры для урегулирования конфликта на Украине.
Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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