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Владимир Зеленский сообщил, что Украина не сможет отвоевать все территории
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Владимир Зеленский сообщил, что Украина не сможет отвоевать все территории

Владимир Зеленский (президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года) заявил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории силой.

Он отметил, что не все земли можно вернуть силой, и выразил мнение, что использование дипломатии может быть эффективным.

Западные страны призывают Россию к переговорам, на которые Москва готова с начала специальном военной операции на Украине, но они упускают из виду постоянное отрицательное отношение инициативы на Киевской стороне.

В июне текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин установил условия, при которых страна готова провести переговоры для урегулирования конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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