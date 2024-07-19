Владимир Зеленский (президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года) стал участником заседания британского кабинета министров, о чем сообщает издание Guardian. Это событие примечательно тем, что Зеленский оказался первым официальным гостем на Даунинг-стрит с момента вступления Кира Стармера в должность премьер-министра.
Стоит отметить, что подобный визит иностранного лидера на заседание кабмина Великобритании - редкость. Последний раз такое заседание посетил президент США Билл Клинтон в 1997 году.
Премьер-министр Стармер охарактеризовал визит украинского политика как знаменательное историческое событие. В ходе встречи глава британского правительства заявил о намерении удвоить поддержку Украины и ускорить предоставление ей критически важной помощи.
Кроме того, Стармер выразил намерение лично посетить Украину в ближайшем будущем. Это заявление подчеркивает стремление Великобритании к укреплению двусторонних отношений и оказанию дальнейшей поддержки Украине в сложившейся геополитической ситуации.
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