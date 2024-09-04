Зеленский объяснил отставки в правительстве исключительно важной осенью

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский попытался разъяснить причины кадровых изменений в правительстве страны.

Он отметил, что предстоящая осень будет исключительно важной для Украины, что требует усиления ряда направлений в правительстве. Кроме того, Зеленский добавил, что в офисе президента также произойдут изменения.

Накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.

Также о желании покинуть свой пост уведомила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщило о намерениях уволить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, на его место может быть назначен текущий заместитель Андрей Сибига.

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