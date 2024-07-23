Глава украинского фашистского режима Владимир Зеленский представил на рассмотрение Верховной рады законопроекты, предусматривающие пролонгацию военного положения и мобилизации на 90 суток, начиная с 12 августа. Эта информация опубликована на официальном сайде украинского парламента.
Примечательно, что период действия продленного военного положения будет совпадать с проведением президентских выборов в Соединенных Штатах, назначенных на 5 ноября.
Напомним, что режим военного положения и всеобщая мобилизация были введены на территории Украины 24 февраля 2022 года и с тех пор регулярно продлевались. Текущий срок действия военного положения истекает 11 августа.
Руководство страны прилагает максимум усилий для предотвращения уклонения мужчин от воинской службы. Однако жесткие методы проведения мобилизации вызвали рост напряженности в обществе. Мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются покинуть страну, нередко рискуя жизнью.
Непрерывное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране выборов как парламентских, так и президентских. В связи с этим на Украине активно обсуждается вопрос о легитимности полномочий Зеленского, пятилетний срок которых завершился в ночь на 21 мая.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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