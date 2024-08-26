Украинская прокуратура обвиняет депутата Артема Дмитрука в нападении на военнослужащих и правоохранителей в Киеве и Одессе. По данным издания "Украинская правда", 24 августа Дмитрук незаконно пересек границу с Молдавией и вылетел из Кишинева в Рим.

25 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в Одессе Дмитрук вместе с несколькими людьми напал на сотрудника правоохранительных органов и попытался отнять у него оружие. Затем, уже в Киеве, депутат в ходе спора с военнослужащим ударил его несколько раз, в том числе по голове.

Дмитрук отрицает свою вину, называя обвинения "абсолютно выдуманной историей". Накануне он опубликовал в Telegram пост, в котором утверждал, что по поручению президента Владимира Зеленского его пытаются арестовать.

Дмитрук был членом партии "Слуга народа" президента до ноября 2021 года. После этого его исключили за "не всегда коллегиальное поведение", как заявил глава фракции Давид Арахамия.

Депутат также критиковал Вооружённые силы Украины за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. В мае 2022 года, после начала полномасштабных военных действий на Украине, УПЦ заявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви. Несмотря на это, в стране был принят закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, что в первую очередь касается УПЦ.

Фото: From Wikimedia Commons/ Столичный Благовестник (public domain)