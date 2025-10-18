Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:50

Зелёная Сахара звучит красиво, но опасно: климатологи предупреждают о новых наводнениях и бурях

Климатологи предсказывают превращение Сахары в полупустыню с растительностью — Тьерри Тагела

Пустыня Сахара — символ жары, пыли и безжизненности. Это одно из самых засушливых мест на планете, где дождь бывает редким гостем. Ежегодно здесь выпадает около 75 мм осадков - в десять раз меньше, чем, например, в Чикаго. Но по последним прогнозам климатологов, эта картина может кардинально измениться уже в течение этого века.

Исследование специалистов Иллинойского университета в Чикаго (UIC), опубликованное в журнале npj Climate and Atmospheric Science, показало: к концу XXI века осадки в Сахаре могут увеличиться на 75%. Учёные не исключают, что пустыня станет значительно влажнее, а некоторые её районы — пригодными для растительности.

Что происходит с климатом Африки

Климатолог Тьерри Ндетатсин Тагела, ведущий автор исследования, поясняет:

"Изменяющиеся режимы осадков затронут миллиарды людей, как в Африке, так и за её пределами. Мы должны начать планировать, как противостоять этим изменениям — от управления паводками до засухоустойчивых культур", — сказал он.

Команда исследователей использовала ансамбль из 40 климатических моделей, чтобы сравнить прогноз летних осадков за период 2060–2100 годов с историческими данными 1965-2014 годов. Анализ проводился в рамках двух сценариев: умеренных и очень высоких выбросов парниковых газов.

Результаты оказались неожиданно согласованными: обе группы моделей предсказали рост осадков по всему африканскому континенту, хотя и с региональными отличиями.

Сравнение прогнозов по регионам

Регион Африки Изменение количества осадков Климатический эффект Возможные последствия
Сахара +75% Увлажнение пустыни, частичное озеленение Риск паводков, новые аграрные зоны
Юго-восточная Африка +25% Умеренный рост дождей Улучшение условий для сельского хозяйства
Южно-центральная Африка +17% Стабильное повышение влажности Поддержание экосистем саванн
Юго-западная Африка -5% Усиление засух Потеря водных ресурсов

"Прогнозируется, что Сахара почти удвоит свои исторические уровни осадков, что удивительно для такого климатически сухого региона", — подчеркнул Тагела.

Советы шаг за шагом: адаптация к новому климату

  1. Создать инфраструктуру для управления водой. Резкое увеличение осадков может вызвать затопления — нужны плотины, дренажные системы и резервуары.

  2. Развивать засухоустойчивые и влаголюбивые культуры. Фермеры должны быть готовы к изменению сезонности дождей.

  3. Проводить мониторинг климата. Постоянное наблюдение за погодными аномалиями поможет адаптировать сельское хозяйство и энергетику.

  4. Развивать экологический туризм. Потенциальное озеленение пустыни может сделать регион новым природным направлением.

  5. Инвестировать в науку. Улучшение климатических моделей необходимо для точных прогнозов и планирования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать прогнозы изменения климата.
    Последствие: отсутствие готовности к наводнениям или засухам.
    Альтернатива: включать климатические сценарии в национальные программы развития.

  • Ошибка: полагаться на старые методы ведения сельского хозяйства.
    Последствие: потеря урожая из-за новых погодных условий.
    Альтернатива: внедрение устойчивых к климату сортов культур и инновационных систем орошения.

  • Ошибка: рассматривать Сахару исключительно как пустыню.
    Последствие: упущенные возможности для возрождения экосистем.
    Альтернатива: использовать новые климатические условия для восстановления природных зон.

А что если…

Что если Сахара действительно начнёт зеленеть? Климатологи не исключают, что в некоторых районах появятся сезонные реки и озёра, а в низинах начнут прорастать травы и кустарники. Это может изменить не только ландшафт, но и атмосферную циркуляцию: более влажная Сахара начнёт оказывать влияние на климат Европы и Ближнего Востока.

Некоторые исследователи даже предполагают, что в будущем появятся новые зоны сельского хозяйства, где сегодня простираются лишь барханы. Однако вместе с шансами придут и риски — паводки, эрозия и перемены в экосистемах.

Плюсы и минусы изменения климата в Сахаре

Плюсы Минусы
Потенциальное озеленение и восстановление экосистем Риск внезапных ливней и наводнений
Новые возможности для земледелия и пастбищ Неустойчивость климата и непредсказуемость осадков
Улучшение водного баланса региона Нарушение привычных экосистем пустыни
Возможное снижение пылевых бурь Изменение миграции животных и растительности

FAQ

Почему Сахара может стать влажнее?
Потому что с ростом температуры атмосфера удерживает больше влаги, что усиливает осадки.

Когда начнутся изменения?
Согласно моделям, заметное увеличение осадков возможно уже к середине XXI века.

Можно ли ожидать возвращения древних рек и озёр?
Да, в отдельных районах может появиться временная сеть водоёмов, как это было во времена "зелёной Сахары" тысячи лет назад.

Значит ли это конец пустыни?
Нет, но некоторые её части могут стать полупустынными или саванновыми зонами.

Кто выиграет от изменения климата?
Страны Северной Африки и Сахеля могут получить новые сельскохозяйственные возможности при грамотном управлении.

Мифы и правда

  • Миф: глобальное потепление всегда делает мир суше.
    Правда: повышение температуры может усиливать испарение и осадки одновременно, создавая более влажные условия.

  • Миф: пустыни не могут измениться.
    Правда: Сахара уже несколько раз "зеленела" в истории Земли, и это может повториться.

  • Миф: климатические модели слишком неточны, чтобы им доверять.
    Правда: современные ансамблевые модели учитывают десятки факторов и дают устойчивые тенденции, особенно при сравнении больших регионов.

Исторический контекст

Сахара не всегда была пустыней. Около 10 тысяч лет назад здесь текли реки, росли деревья и паслись животные — археологи находят древние наскальные рисунки жирафов и антилоп. Так называемая "зелёная Сахара" существовала из-за изменений в наклоне оси Земли, что приводило к усилению муссонов.

Сегодня история может повториться — но уже по вине человека. Изменения, вызванные выбросами парниковых газов, способны временно вернуть влажность, хотя цена этого — глобальное потепление и нестабильность климата.

Три интересных факта

  1. Атмосфера при повышении температуры на 1 °C способна удерживать на 7% больше водяного пара.

  2. Учёные используют данные со спутников NASA, чтобы фиксировать мельчайшие изменения влажности над Сахарой.

  3. Некоторые растения, исчезнувшие тысячи лет назад, могут вернуться в регион, если осадки действительно увеличатся.

