Компании РСО-Алании заключили ряд соглашений с иностранными предпринимателями на Кавказском инвестиционном форуме-2024. Он прошёл с 15 по 17 июля в городе Грозном.

Иран

Ассоциация Евразийского сотрудничества (Россия), при поддержке СОГУ им. К. Л. Хетагурова и Агентства развития РСО-Алания, заключила важное для страны сотрудничество с логистической иранской компанией "LLC Apadana", расположенной в порту Амирабад провинции Мазендаран.

Этот порт — крупнейший в Иране на Каспийском море и соединён с железнодорожной сетью страны. Это делает его важным логистическим звеном в структуре международного транспортного коридора "Север-Юг".

В настоящее время он активно развивается. Иранская компания безвозмездно поспособствует развитию торговых связей бизнеса Северной Осетии с зарубежными компаниями. У бизнесменов будет прямой доступ к зарубежным структурам поддержки. Это скажется на развитии и российского экспорта в целом.

Кения

Член Ассоциации — консалтинговое агентство "МАЕТЭС" (Россия) начнет сотрудничать с африканской торговой компанией "JM-Qafri Methuselah" (Кения). Это позволит отечественным производителям с Северного Кавказа реализовывать свои товары, в том числе зерно, на рынке Кении и других стран Восточной и Центральной Африки. Кенийцы же представляют широкий спектр такой продукции как кофе и какао бобы.

На сайте Ассоциации отметили, что участие иностранных компаний в Кавказском инвестиционном форуме говорит заинтересованности зарубежного бизнеса к регионам Северного Кавказа.

Фото: unsplash.com/igorovsyannykov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).