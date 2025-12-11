Зелье без имени — последствия с именем судьбы: как бутылочка с рынка едва не стоила жизни туристке

История с тяжёлым отравлением российской туристки после покупки экзотического афродизиака на тайском рынке вновь поставила вопрос о безопасности сувениров из популярных курортов. Об этом сообщает "Турпром". Поездка, которая должна была быть беззаботной, едва не привела к трагедии: москвичка оказалась в реанимации уже после возвращения домой.

Как опасный сувенир привёл к госпитализации

По данным ТК "База", 41-летняя туристка приобрела на одном из рынков Таиланда "зелье для повышения либидо", которое продавец расхваливал, обещая мгновенный эффект. Бутылка без маркировки не вызвала у женщины подозрений. Экзотический ингредиент — так называемый "секрет насекомых" — был представлен как гарант страстной ночи.

Вернувшись в Москву, женщина выпила купленный напиток. Реакция организма оказалась стремительной: развился отек Квинке с поражением гортани, началась тяжёлая интоксикация, сопровождавшаяся рвотой, тошнотой, диареей и выделениями из носа. Именно своевременная медицинская помощь помогла избежать трагического исхода. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей и продолжает испытывать сильные боли в животе.

Медики отмечают, что случаи отравления аналогичными средствами происходят регулярно, поскольку состав "чудо-эликсиров" неизвестен и часто включает токсичные компоненты животного происхождения.

Почему туристам стоит проявлять осторожность

Как подчёркивают специалисты "Турпрома", покупка лекарственных настоек, порошков и иных "целебных" препаратов на рынках Таиланда связана с высоким риском. Отсутствие маркировки и невозможность определить происхождение ингредиентов делают такие товары потенциально опасными.

"Турпром настоятельно рекомендует российским туристам проявлять предельную осторожность при покупке сувениров в Таиланде, особенно если речь идет о лекарственных препаратах, настойках и других средствах, состав которых вызывает сомнения", — отмечается в материале издания.

По словам экспертов, туристы нередко недооценивают риск, считая такие покупки безопасной экзотикой, тогда как реальные последствия могут быть крайне тяжёлыми.

Популярные сувениры и меры разумной предосторожности

Таиланд традиционно привлекает путешественников яркими рынками и широким выбором товаров — от косметики и специй до изделий ручной работы. Однако случаю с отравлением показал, что увезти домой экзотику можно без риска лишь при внимательном подходе. Специалисты напоминают: безопасными являются только те товары, которые имеют маркировку, известного производителя и продаются в официальных торговых точках.

Особую осторожность следует проявлять при покупке любых жидких или порошковых средств "для здоровья", настоек, стимуляторов и аналогичных товаров. Их состав нередко неизвестен, а эффект может оказаться непредсказуемым и опасным.