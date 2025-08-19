Хит в Китае, теперь и в Таиланде: кроссовер Zeekr 7X покоряет новые рынки

Стоит ли удивляться, что именно семейный кроссовер стал главным хитом в линейке Zeekr? Модель 7X, уже завоевавшая популярность в Китае, теперь выходит на новый рынок — продажи стартовали в Таиланде. Для местных покупателей это третья модель бренда: до неё здесь появились минивэн 009 и компактный Zeekr X.

Популярность и продажи

Zeekr 7X давно закрепился в статусе бестселлера марки. В июле 2025 года именно эта модель обеспечила почти 41% всех продаж бренда. Из 17 тысяч поставленных за месяц автомобилей 6 922 оказались именно кроссоверами 7X — почти половина от общего объёма. Это подтверждает, что у семейных электрокроссоверов спрос растёт не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

В Поднебесной модель продаётся с сентября 2024 года и уже стала второй по популярности после седана Zeekr 007. Для китайских покупателей цены начинаются от 229 900 юаней (около 2,5 млн рублей). Там же предлагаются все три версии — базовая заднеприводная, вариант с увеличенным запасом хода и полноприводная Performance.

Условия для тайского рынка

На рынок Таиланда Zeekr выходит с тем же набором комплектаций. Цены стартуют с 1,399 млн бат (примерно 3,5 млн рублей). Кроссовер позиционируется как просторный семейный SUV с упором на комфорт пассажиров, а также современными технологиями, которые делают управление проще и безопаснее.

Примечательно, что Zeekr расширяет присутствие не только в Юго-Восточной Азии. Ранее продажи 7X уже стартовали в Швеции, Норвегии, Нидерландах, Гонконге и Австралии.