Возвращение в детство: рецепт пирога, который заставит ваших детей смотреть на вас с восторгом

Кто сказал, что кулинарный шедевр должен быть сложным? Этот потрясающе красивый пирог с рисунком, напоминающим шкуру зебры, доказывает обратное. Он невероятно прост в приготовлении, а его вид вызывает настоящий восторг! Аппетитная "Зебра" на молоке радует не только глаз, но и вкус — это идеальный вариант для семейного чаепития и прекрасный повод провести время на кухне с детьми.

История этого полосатого чуда довольно интересна. Хотя точное происхождение рецепта неизвестно, многие кулинарные историки полагают, что он пришёл из Восточной Европы, возможно, из Польши или России, где подобная "мраморная" выпечка пользуется популярностью уже несколько десятилетий. Его главный секрет — не в сложных ингредиентах, а в простой технологии чередования двух видов теста.

Что понадобится для приготовления

Для теста нам потребуются самые простые продукты, которые наверняка есть у каждой хозяйки. Все ингредиенты приведены для двух видов теста: светлого и шоколадного.

Для шоколадной части

Молоко — 220 мл

Пшеничная мука — 250 г

Сахар — 0,5 стакана

Какао-порошок — 3 ст. л. (с горкой)

Яйцо куриное (С0) — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Лимонный сок — 0,5 ч. л. (для гашения)

Соль — 0,5 ч. л.

Для белой части:

Молоко — 220 мл

Пшеничная мука — 270 г

Сахар — 0,5 стакана

Яйцо куриное (С0) — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Лимонный сок — 0,5 ч. л. (для гашения)

Соль — 0,5 ч. л.

Дополнительно: немного растительного масла для смазывания формы.

Пошаговое руководство к действию

Для удобства лучше сразу подготовить две миски среднего размера. Мы будем готовить оба теста параллельно, как настоящие кондитеры! Если такой способ кажется сложным, можно сделать сначала одно, а потом другое, принципиальной разницы нет.

Шаг 1: основа

В обе миски разбейте по одному яйцу, добавьте сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Соль не сделает пирог солёным — она просто грамотно усилит и обогатит вкус готовой выпечки. Венчиком взбейте обе смеси в течение пары минут. Не стоит на этом этапе пытаться растворить все крупинки сахара, они сами растают в процессе.

Шаг 2: добавляем молоко

Влейте в каждую миску по 220 мл молока. Подойдёт продукт любой температуры: хоть из холодильника, хоть комнатной. От его жирности будет зависеть итоговый вкус: чем он выше, тем более насыщенным и нежным получится пирог. Снова перемешайте ингредиенты венчиком до однородности.

Шаг 3: гасим соду

В отдельной маленькой ёмкости смешайте всю соду (1 чайную ложку с горкой) с лимонным соком. Активно размешайте, чтобы произошла реакция. Получившуюся смесь разделите примерно поровну и добавьте в обе миски. Не страшно, если где-то будет чуть больше или меньше.

Важный момент: соду гасят лимонной кислотой или соком для того, чтобы тесто лучше поднялось, стало воздушным и хорошо пропеклось изнутри. Это проверенный секрет пышной выпечки.

Шаг 4: мука и какао

Теперь время для сухих ингредиентов. В миску для будущего шоколадного теста просейте какао-порошок. Это лучше делать через ситечко, чтобы избежать ненавистных всем комочков. Пока что не перемешивайте.

В обе миски начинайте постепенно просеивать муку, тщательно вымешивая тесто после каждой порции. Количество муки может незначительно отличаться от указанного, поэтому ориентируйтесь на консистенцию.

Шаг 5: завершающий штрих

В самом конце в каждое тесто влейте по столовой ложке растительного масла и ещё раз хорошо перемешайте. Готовое тесто по консистенции должно быть гладким, однородным и достаточно жидким, чтобы легко стекать с ложки.

Шаг 6: создаём полоски

Возьмите форму для выпекания (идеально подходит круглая, диаметром 22-24 см) и слегка смажьте её дно маслом. Возьмите две столовые ложки. Начинайте выливать тесто строго в центр формы, чередуя цвета: одна ложка шоколадного, следующая — белого, и так далее. Не прерывайтесь, пока не используете всё тесто.

Совет: для меня процесс выливания теста был довольно утомительным, но именно за счет этой технологии и достигается красивый рисунок у пирога. Кстати, мне кажется, что если последняя ложка будет с шоколадным тестом, то пирог, в целом, будет смотреться выигрышнее.

Шаг 7: рисуем узор

Перед выпеканием можно превратить пирог в настоящее произведение искусства. Обычной зубочисткой или шпажкой проведите несколько линий от центра к краям формы. А затем сделайте такие же линии в противоположном направлении — от краёв к центру. Это создаст на поверхности красивый узор "паутинка".

Шаг 8: выпекаем

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Отправьте в него форму с тестом на 30-40 минут. Время всегда зависит от особенностей вашей духовки, поэтому главный показатель готовности — сухая зубочистка. Проткните ею самый центр пирога: если на ней не осталось следов сырого теста, "Зебра" готова!

Вкусно, но есть нюансы

Пирог действительно получается невероятно нарядным. Его разрез — это отдельная история! Чётко прорисованные полосы эффектно смотрятся и полностью оправдывают название. Текстурой выпечка напоминает нежный и влажный кекс.

Однако не стоит ждать от него какого-то необыкновенного вкусового откровения. По сути, это очень симпатичный и простой кекс. Автор рецепта отмечает, что лично ей не хватило сладости. Этот момент легко исправить, увеличив количество сахара в рецепте на 20-30% или подавая готовый пирог с любимым соусом, вареньем, сгущённым молоком или шариком мороженого.

Приятного аппетита и творческих кулинарных успехов!