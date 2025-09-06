Названа неожиданная добавка к пище, способная победить рак: что скрывает этот чудо-компонент

Учёные всё чаще находят доказательства того, что питание может напрямую влиять не только на общее здоровье, но и на эффективность лечения тяжёлых заболеваний. Новое исследование специалистов из США показало: зеаксантин — природный каротиноид, известный как защитник зрения, способен также усиливать иммунный ответ организма и помогать бороться с раковыми клетками.

Открытие американских исследователей

Команда из Университета Чикаго опубликовала свои выводы в журнале Cell Reports Medicine. Результаты экспериментов показали, что зеаксантин может повышать эффективность иммунотерапии — одного из самых перспективных методов лечения онкологии.

"Мы были удивлены, узнав, что зеаксантин, поддерживающий здоровье глаз, также усиливает антиопухолевый иммунитет", — заявил старший автор работы Джинг Чен.

Учёные проверили десятки питательных соединений и выяснили, что именно зеаксантин способен активировать так называемые CD8+ T-клетки — главный инструмент организма для уничтожения опухолей.

Как работает зеаксантин

В ходе исследований было показано, что зеаксантин укрепляет рецептор Т-клетки (TCR), усиливая сигналы, которые запускают её активность. В результате иммунные клетки быстрее реагируют на опухоли, эффективнее уничтожают раковые клетки и продуцируют больше цитокинов — молекул, управляющих иммунным ответом.

Эксперименты на мышах показали, что употребление зеаксантина замедляет рост злокачественных новообразований. Более того, тестирование человеческих Т-клеток, специально модифицированных для распознавания опухолевых антигенов, дало схожие результаты: под воздействием зеаксантина они лучше справлялись с такими видами рака, как меланома, множественная миелома и глиобластома.

Где содержится зеаксантин

Этот каротиноид относится к категории пигментов, придающих растениям жёлтые и оранжевые оттенки. В большом количестве он содержится в фруктах и овощах: персиках, абрикосах, манго, мандаринах, нектаринах, хурме, дыне, киви, а также в шпинате, капусте, брокколи, горошке, фасоли, моркови, тыкве и сладком перце. Дополнительно его можно получить из яичных желтков и авокадо.

Таким образом, даже обычный рацион может включать достаточное количество зеаксантина — особенно если человек придерживается разнообразного питания с большим количеством растительных продуктов.

Другие питательные вещества и иммунитет

Интересно, что исследование показало: не только растительные, но и животные продукты могут усиливать активность иммунной системы. Учёные обнаружили, что транс-ваценовая кислота, которая содержится в молочных продуктах и мясе, также активирует Т-клетки, но другим путём.

Это открывает новую область исследований — так называемую пищевую иммунологию. Она рассматривает, как компоненты диеты способны влиять на иммунитет на молекулярном уровне и, возможно, усиливать эффективность традиционных методов лечения.

Ранний этап исследований

Несмотря на впечатляющие результаты, авторы подчеркивают: говорить о практическом применении пока рано.

"Наши выводы открывают новое поле в пищевой иммунологии, исследуя, как компоненты диеты влияют на иммунную систему на молекулярном уровне. С дальнейшими исследованиями мы сможем найти соединения, которые сделают лечение рака более эффективным и доступным", — добавляет Джинг Чен.

Учёные отмечают, что необходимы крупные клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность зеаксантина в сочетании с иммунотерапией. Пациентам не стоит воспринимать новые данные как замену современного лечения. Пока это лишь первый шаг к пониманию того, как питание может поддерживать организм в борьбе с тяжёлыми заболеваниями.

Новые перспективы

Если дальнейшие исследования подтвердят эти результаты, в будущем врачи смогут рекомендовать специальные диеты, усиливающие действие иммунотерапии. Это сделает лечение не только более результативным, но и доступным, поскольку источники зеаксантина широко распространены и недороги.

Возможность влиять на эффективность терапии с помощью обычной пищи открывает перспективы для создания новых программ профилактики и поддержки пациентов. И хотя пока это только начало пути, открытие уже изменило представления учёных о взаимосвязи питания и иммунитета.

Три интересных факта