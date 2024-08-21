Эксперт: большая мышечная масса увеличивает количество противовоспалительных молекул в организме

Исследование показало, что у людей, которые сидят в течение длительного времени, в крови повышен уровень различных воспалительных биомаркеров, сообщает Zero Hedge.
Дэвид Фурман, доктор в области иммунологии и директор проекта "1000 иммуномов" в Медицинской школе Стэнфордского университета, отмечает, что современный образ жизни является ключевой проблемой. Малоподвижный образ жизни приводит к большему накоплению жира.
"Тридцать процентов интерлейкина-6 в нашем кровотоке секретируется жировыми клетками", - говорит Фурман, отметив, что это вещество способствует воспалению.
Взрослые, которые не занимаются спортом, также испытывают снижение мышечной массы на 3-8 процентов каждые десять лет.
По словам Фурмана, большая мышечная масса приводит к выработке большего количества противовоспалительных молекул.
Исследование, проведенное в Великобритании, в котором приняли участие более 4000 взрослых со средним возрастом 49 лет в течение 10-летнего периода наблюдения, показало, что у тех, кто регулярно занимался спортом, наблюдались сниженные уровни двух воспалительных маркеров: высокочувствительного С-реактивного белка и интерлейкина-6. Примечательно, что у тех, кто занимался не менее 150 минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю, наблюдались самые низкие уровни воспаления.
Фото: Freepik
"Страна": в Киеве неизвестные сожгли автомобиль военных
На Украине продолжается волна поджогов транспортных средств ТЦК и военнослужащих ВСУ. Инциденты зафиксированы в Киеве, Харьковской области, Ровно, Днепропетровске, Виннице и других городах. Так граждане протестуют против насильственной мобилизации.
CNN: в аэропорту Японии задержали 201 рейс из-за пропавших из магазина ножниц
В Японии были задержаны несколько сотен рейсов, а некоторые и вовсе отменены по причине пропажи ножниц. О произошедшем информировал телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте CNN.
ВТБ предупреждает о новой тактике мошенников
Специалисты ВТБ раскрыли новую тактику мошенников, которые теперь арендуют банковские карты для вывода средств, похищенных в результате мошеннических действий.
Миколог Кассанелли: при употреблении ложных грибов важно оперативно вызвать скорую помощь
Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о рисках, связанных с ложными грибами. Многие грибники знакомы с тем, что среди грибов существуют так называемые двойники — например, есть боровик и его ложный аналог, или настоящие опята и ложные.