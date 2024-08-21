Эксперт: большая мышечная масса увеличивает количество противовоспалительных молекул в организме

Исследование показало, что у людей, которые сидят в течение длительного времени, в крови повышен уровень различных воспалительных биомаркеров, сообщает Zero Hedge.

Дэвид Фурман, доктор в области иммунологии и директор проекта "1000 иммуномов" в Медицинской школе Стэнфордского университета, отмечает, что современный образ жизни является ключевой проблемой. Малоподвижный образ жизни приводит к большему накоплению жира.

"Тридцать процентов интерлейкина-6 в нашем кровотоке секретируется жировыми клетками", - говорит Фурман, отметив, что это вещество способствует воспалению.

Взрослые, которые не занимаются спортом, также испытывают снижение мышечной массы на 3-8 процентов каждые десять лет.

По словам Фурмана, большая мышечная масса приводит к выработке большего количества противовоспалительных молекул.

Исследование, проведенное в Великобритании, в котором приняли участие более 4000 взрослых со средним возрастом 49 лет в течение 10-летнего периода наблюдения, показало, что у тех, кто регулярно занимался спортом, наблюдались сниженные уровни двух воспалительных маркеров: высокочувствительного С-реактивного белка и интерлейкина-6. Примечательно, что у тех, кто занимался не менее 150 минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю, наблюдались самые низкие уровни воспаления.

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