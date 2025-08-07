Никаких отёков и боли: простая зарядка в самолёте помогает лучше, чем подушка
Долгие авиаперелёты — это не только испытание терпения, но и реальная угроза для здоровья позвоночника. Особенно если вы летите больше четырёх часов и всё это время проводите в тесном кресле. Врачи из Испанского общества по проблемам позвоночника (GEER) рассказали, как сохранить спину в порядке и избежать неприятных последствий.
Двигайтесь как только сможете
"Вставайте, когда вам разрешат, ходите по проходу, делайте круговые движения лодыжками и лёгкую растяжку", — рекомендуют специалисты GEER.
Самое важное правило — не сидеть без движения. Как только выключается табло "пристегните ремни", врачи советуют вставать и немного пройтись по салону. Это не только снизит нагрузку на спину, но и улучшит кровообращение, особенно в нижней части тела.
Мини-зарядка прямо в кресле
Даже не вставая, можно помочь своему организму:
- Сделайте несколько наклонов шеи и вращений плечами.
- Поверните корпус влево и вправо, чтобы размять мышцы спины.
- Потяните подколенные сухожилия, вытянув ноги вперёд.
- Поднимайте пятки и носки, чтобы "разогнать" кровь по венам.
Такая простая гимнастика не займёт много времени, но значительно снизит риск отёков, болей в пояснице и даже тромбозов.
Что (не) есть и пить на борту
Плотный обед на высоте — не лучшая идея. Врачи предупреждают, что обильная еда в самолёте и сразу после посадки может ухудшить самочувствие и вызвать ощущение тяжести в спине. А вот чистая вода, наоборот, помогает легче переносить полёт: она улучшает обмен веществ и способствует нормальной работе мышц.
Последний шаг — шаг
По прибытии в пункт назначения не спешите садиться в такси или на автобус. Пять-десять минут пешей прогулки помогут мягко "включить" организм и снять остаточное напряжение после перелёта.
