Никаких отёков и боли: простая зарядка в самолёте помогает лучше, чем подушка

Долгие авиаперелёты — это не только испытание терпения, но и реальная угроза для здоровья позвоночника. Особенно если вы летите больше четырёх часов и всё это время проводите в тесном кресле. Врачи из Испанского общества по проблемам позвоночника (GEER) рассказали, как сохранить спину в порядке и избежать неприятных последствий.

Двигайтесь как только сможете

"Вставайте, когда вам разрешат, ходите по проходу, делайте круговые движения лодыжками и лёгкую растяжку", — рекомендуют специалисты GEER.

Самое важное правило — не сидеть без движения. Как только выключается табло "пристегните ремни", врачи советуют вставать и немного пройтись по салону. Это не только снизит нагрузку на спину, но и улучшит кровообращение, особенно в нижней части тела.

Мини-зарядка прямо в кресле

Даже не вставая, можно помочь своему организму:

Сделайте несколько наклонов шеи и вращений плечами.

Поверните корпус влево и вправо, чтобы размять мышцы спины.

Потяните подколенные сухожилия, вытянув ноги вперёд.

Поднимайте пятки и носки, чтобы "разогнать" кровь по венам.

Такая простая гимнастика не займёт много времени, но значительно снизит риск отёков, болей в пояснице и даже тромбозов.

Что (не) есть и пить на борту

Плотный обед на высоте — не лучшая идея. Врачи предупреждают, что обильная еда в самолёте и сразу после посадки может ухудшить самочувствие и вызвать ощущение тяжести в спине. А вот чистая вода, наоборот, помогает легче переносить полёт: она улучшает обмен веществ и способствует нормальной работе мышц.

Последний шаг — шаг

По прибытии в пункт назначения не спешите садиться в такси или на автобус. Пять-десять минут пешей прогулки помогут мягко "включить" организм и снять остаточное напряжение после перелёта.