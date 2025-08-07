Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Airbus A320, салон
Airbus A320, салон
© Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:59

Никаких отёков и боли: простая зарядка в самолёте помогает лучше, чем подушка

Врачи рассказали, как снизить нагрузку на спину при авиаперелётах

Долгие авиаперелёты — это не только испытание терпения, но и реальная угроза для здоровья позвоночника. Особенно если вы летите больше четырёх часов и всё это время проводите в тесном кресле. Врачи из Испанского общества по проблемам позвоночника (GEER) рассказали, как сохранить спину в порядке и избежать неприятных последствий.

Двигайтесь как только сможете

"Вставайте, когда вам разрешат, ходите по проходу, делайте круговые движения лодыжками и лёгкую растяжку", — рекомендуют специалисты GEER.

Самое важное правило — не сидеть без движения. Как только выключается табло "пристегните ремни", врачи советуют вставать и немного пройтись по салону. Это не только снизит нагрузку на спину, но и улучшит кровообращение, особенно в нижней части тела.

Мини-зарядка прямо в кресле
Даже не вставая, можно помочь своему организму:

  • Сделайте несколько наклонов шеи и вращений плечами.
  • Поверните корпус влево и вправо, чтобы размять мышцы спины.
  • Потяните подколенные сухожилия, вытянув ноги вперёд.
  • Поднимайте пятки и носки, чтобы "разогнать" кровь по венам.

Такая простая гимнастика не займёт много времени, но значительно снизит риск отёков, болей в пояснице и даже тромбозов.

Что (не) есть и пить на борту
Плотный обед на высоте — не лучшая идея. Врачи предупреждают, что обильная еда в самолёте и сразу после посадки может ухудшить самочувствие и вызвать ощущение тяжести в спине. А вот чистая вода, наоборот, помогает легче переносить полёт: она улучшает обмен веществ и способствует нормальной работе мышц.

Последний шаг — шаг
По прибытии в пункт назначения не спешите садиться в такси или на автобус. Пять-десять минут пешей прогулки помогут мягко "включить" организм и снять остаточное напряжение после перелёта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны сегодня в 0:12

Почему зубы желтеют? Причины, которые мало кто знает, и как вернуть белизну

Узнайте, почему желтеют зубы и как вернуть их белизну! Стоматолог Арам Давидян расскажет об основных причинах и методах ухода за зубами.

Читать полностью » Нефролог объяснил, зачем пожилым мужчинам сдавать ПСА, а женщинам — мазок на онкоцитологию вчера в 22:11

Что видит врач, но не замечает пациент: 5 анализов, которые спасают жизни после пенсии

Какие 5 анализов могут выявить опасные болезни у пожилых — и почему обычного холестерина недостаточно? Врач назвал обязательный список для мужчин и женщин.

Читать полностью » Эти три привычки убивают ваш здоровый сон: что непременно нужно изменить вчера в 22:07

Устали от бессонницы? Узнайте, как вечерняя прогулка и температура в спальне спасут вас

Познайте секреты здорового сна: когда лучше ложиться, когда ужинать и какую температуру поддерживать в спальне для полноценного отдыха.

Читать полностью » Врач назвала психические и неврологические причины тяги к резким запахам вчера в 22:01

Психика шлёт сигнал: о чём говорит тяга к резким химическим запахам

Любовь к запаху ацетона или бензина может быть не просто странной привычкой. Невролог объясняет, какие болезни могут стоять за этим симптомом.

Читать полностью » Яйца и кофе: как еда может защитить от болезни Альцгеймера — простые советы 06.08.2025 в 21:33

Как 6 утренних привычек спасут от болезни Альцгеймера — не догадывались об этом

Утренние привычки, такие как яйца и кофе, могут существенно понизить риск болезни Альцгеймера. Узнайте о шести действенных методах улучшения памяти.

Читать полностью » Гарвардская методика: убираем гусиные лапки на глазах эффективно и быстро вчера в 20:27

Будьте молодыми дольше: как предотвратить появление гусиных лапок вокруг глаз

Узнайте, как предотвратить появление гусиных лапок с помощью простых рекомендаций от специалистов Гарварда: уход, защита и правильные ингредиенты.

Читать полностью » Как диета влияет на артрит: 5 продуктов, которые стоит вернуть в рацион 06.08.2025 в 19:26

Рыба, молоко и картофель: 5 удивительных продуктов для лечения артрита — не верьте мифам

Мифы о вредных и полезных продуктах для больных артритом: узнайте, как рыба, молочные продукты и даже картофель могут облегчить ваше состояние.

Читать полностью » Не ждите, когда боль в шее утихнет: 9 простых методов для облегчения состояния вчера в 18:52

Не позволяйте боли в шее управлять вашей жизнью: откройте 9 простых решений

Боль в шее знакома многим, но как эту проблему решить? Откройте для себя 9 эффективных домашних средств и получите долгожданное облегчение.

Читать полностью »

Новости
Еда

Польза спелых бананов: укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение
Туризм

Что привезти из Калининграда: список лучших сувениров по версии туристических гидов
Питомцы

Ветеринары назвали универсальные породы собак для любой семьи
Спорт и фитнес

Какая техника помогает сохранить силы в тренировке с подъёмами по канату — советы тренера
Спорт и фитнес

Йога улучшает гибкость и снижает стресс — вывод из обзора Journal of Evidence-Based CAM
Еда

Рецепт запечённой свинины с грибами и сыром: ингредиенты и пошаговая инструкция
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru