В первой половине 2024 года в Москве было ликвидировано более 220 опасных сооружений, информирует пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
В период с января по июнь 2024 года в столице было восстановлено 119 зданий, а также демонтировано 225 аварийных объектов, которые представляли угрозу для безопасности граждан. Руководитель ведомства Иван Бобров подчеркнул, что такие меры предпринимаются в отношении сооружений, которые уже не подлежат реконструкции и могут нанести вред людям.
Кроме того, отметил он, эти объекты, как правило, не используются и не имеют культурно-исторической ценности. Их снос является необходимой мерой для обеспечения безопасности и благоустройства города.
Фото: From Wikimedia Commons/ Dedmorozlab (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Барак Обама был удивлен слухам о его неприязни с Камале Харрис
Барак Обама был удивлен слухами о неприязни к Камале Харрис, с которой знаком уже 20 лет. Хотя он еще не делал публичного заявления о поддержке ее кандидатуры, в ближайшее время он планирует это сделать.
Гуйяш заявил, что Украина остановила транзит российской нефти, с целью шантажа
Венгрия и Словакия лишились поставок нефти от ЛУКОЙЛа после остановки транзита через Украину. Будапешт рассматривает это как шантаж, связанный с позицией двух столиц по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии
Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали новый антибиотик из класса макролонов, который значительно затрудняет развитие устойчивости бактерий.
"Авто.ру": Kia Rio стала самым популярным подержанным автомобилем эконом-класса в России
Июньский анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил, что наибольшей популярностью в эконом-сегменте пользуется Kia Rio.