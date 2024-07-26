В первой половине 2024 года в Москве было ликвидировано более 220 опасных сооружений, информирует пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

В период с января по июнь 2024 года в столице было восстановлено 119 зданий, а также демонтировано 225 аварийных объектов, которые представляли угрозу для безопасности граждан. Руководитель ведомства Иван Бобров подчеркнул, что такие меры предпринимаются в отношении сооружений, которые уже не подлежат реконструкции и могут нанести вред людям.

Кроме того, отметил он, эти объекты, как правило, не используются и не имеют культурно-исторической ценности. Их снос является необходимой мерой для обеспечения безопасности и благоустройства города.

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