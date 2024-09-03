Минстрой РФ готовит пакет мер для стимулирования "зеленого" строительства

Заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума поделился с ТАСС планами по развитию строительной отрасли. Он рассказал о перспективах сотрудничества с Индией и Кубой, а также о потенциале жилищного строительства в новых регионах России.
Особое внимание было уделено взаимодействию с Индией. Стасишин отметил плодотворность встреч с индийскими коллегами и обозначил ключевые направления сотрудничества. Индийская сторона проявляет большой интерес к российскому опыту в области урбанистики, создания комфортной городской среды и внедрения цифровых технологий в строительство. В свою очередь, Россия видит потенциал в привлечении индийских специалистов, которые обладают ценным опытом работы на крупных международных проектах.
Говоря о сотрудничестве с Китаем, Стасишин подчеркнул, что страны значительно продвинулись в реализации совместных проектов, особенно в сфере "зеленого" строительства. Он отметил, что Россия обладает прочной нормативной базой в этой области, однако для более активного внедрения экологичных технологий необходимы дополнительные меры поддержки. В частности, обсуждается возможность предоставления льготного финансирования для таких проектов.
Касаясь перспектив сотрудничества с Кубой, Стасишин отметил заинтересованность кубинской стороны в модернизации своих предприятий по производству стройматериалов. Рассматривается возможность поставок кубинского мрамора и других отделочных материалов на российский рынок.
Отвечая на вопрос о развитии жилищного строительства в новых регионах России, Стасишин отметил активное участие крупных банков в финансировании проектов. По его словам, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже определены сотни земельных участков под застройку, а градостроительный потенциал оценивается в миллионы квадратных метров жилья. Стасишин подчеркнул, что на новые регионы распространены все меры государственной поддержки, действующие в России, что создает благоприятные условия для развития жилищного строительства.
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