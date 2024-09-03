Быстро и легко: готовим завтрак с бататом и колбасой

Ингредиенты
- 2 средних сладких картофеля, очищенных и нарезанных кубиками.
- 1⁄2 ст. л. оливкового масла.
- Куриная колбаса.
- 1 средняя желтая луковица, нарезанная.
- 1 красный болгарский перец, нарезанный.
- 1⁄8 ч. л. кайенского перца.
- Соль и черный перец по вкусу.
- 4 яйца.
- Соус Табаско.
Приготовление
- Поместите картофель в кастрюлю среднего размера и залейте водой. Доведите до кипения и варите до мягкости около 10 минут.
- Нагрейте масло в большой чугунной или антипригарной сковороде на среднем огне. Нарежьте колбасу и положите в сковороду. Обжаривайте 4-5 минут, пока не прожарится. Переложите на тарелку.
- В эту же сковороду добавьте сладкий картофель, лук и красный перец. Готовьте, пока картофель и овощи не подрумянятся, около 7 минут. Верните колбасу в сковороду, приправьте кайенским перцем, солью и перцем и перемешайте.
- Разделите еду на четыре тарелки. Сверху положите на каждую порцию жареное яйцо и табаско.
Фото: commons.wikimedia.org/Walter Grassroot (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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