Полезные и быстрые завтраки: минимум ингредиентов и времени на приготовление

Творожное наслаждение
Сочетайте творог с фруктами на ваш выбор, такими как кусочки ананаса, банана, или с ягодами. Также добавьте горсть миндаля или грецких орехов.
Кесадилья
Взбейте яичницу с любимыми овощами и сыром. Выложите смесь на цельнозерновую лепешку, сложите ее пополам и готовьте, пока сыр не расплавится.
Овсяные хлопья
Смешайте овсяные хлопья с молоком и добавьте ложку греческого йогурта для кремообразной консистенции. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром сверху посыпьте измельченными орехами, сухофруктами или сбрызните кленовым сиропом.
Тост из батата
Нарежьте сладкий картофель вдоль и поджарьте до готовности. Сверху намажьте миндальным маслом и в завершение посыпьте корицей. Этот завтрак не только вкусный, но и насыщенный питательными веществами.
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