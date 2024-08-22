Полезные и быстрые завтраки: минимум ингредиентов и времени на приготовление

Творожное наслаждение

Сочетайте творог с фруктами на ваш выбор, такими как кусочки ананаса, банана, или с ягодами. Также добавьте горсть миндаля или грецких орехов.

Кесадилья

Взбейте яичницу с любимыми овощами и сыром. Выложите смесь на цельнозерновую лепешку, сложите ее пополам и готовьте, пока сыр не расплавится.

Овсяные хлопья

Смешайте овсяные хлопья с молоком и добавьте ложку греческого йогурта для кремообразной консистенции. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром сверху посыпьте измельченными орехами, сухофруктами или сбрызните кленовым сиропом.

Тост из батата

Нарежьте сладкий картофель вдоль и поджарьте до готовности. Сверху намажьте миндальным маслом и в завершение посыпьте корицей. Этот завтрак не только вкусный, но и насыщенный питательными веществами.

Фото: flickr.com/www.Pixel.la Free Stock Photos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)