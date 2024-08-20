Быстрые рецепты питательных завтрак: вы потратите минимум времени

Йогуртовое парфе

Выберите свой любимый йогурт — греческий для дополнительного белка или обычный для более кремовой текстуры. Выложите его в емкость с гранолой для хруста и фруктами на ваш выбор, например, бананы или киви. Сбрызните медом для сладости.

Тост с авокадо

Разомните спелый авокадо и выложите его на цельнозерновые тосты. Попробуйте добавить сыр фета для пикантного вкуса или положите немного острого соуса. Посыпьте кунжутом или щепоткой черного перца для дополнительного аромата.

Банановый ролл с арахисовым маслом

Возьмите цельнозерновую лепешку, намажьте слоем арахисового масла и положите нарезанные бананы вдоль одной стороны. Сверните. Вы также можете добавить немного семян чиа для повышения питательной ценности.

Яичные маффины

Взбейте яйца и смешайте с нарезанными кубиками овощами, такими как болгарский перец, шпинат и помидоры. Разлейте смесь по формочкам для кексов и выпекайте до застывания.

Фото: flickr.com/Rachel F (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)