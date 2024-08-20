Йогуртовое парфе
Выберите свой любимый йогурт — греческий для дополнительного белка или обычный для более кремовой текстуры. Выложите его в емкость с гранолой для хруста и фруктами на ваш выбор, например, бананы или киви. Сбрызните медом для сладости.
Тост с авокадо
Разомните спелый авокадо и выложите его на цельнозерновые тосты. Попробуйте добавить сыр фета для пикантного вкуса или положите немного острого соуса. Посыпьте кунжутом или щепоткой черного перца для дополнительного аромата.
Банановый ролл с арахисовым маслом
Возьмите цельнозерновую лепешку, намажьте слоем арахисового масла и положите нарезанные бананы вдоль одной стороны. Сверните. Вы также можете добавить немного семян чиа для повышения питательной ценности.
Яичные маффины
Взбейте яйца и смешайте с нарезанными кубиками овощами, такими как болгарский перец, шпинат и помидоры. Разлейте смесь по формочкам для кексов и выпекайте до застывания.
Фото: flickr.com/Rachel F (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Канадские консерваторы выдали российские истребители за свои
Консерваторы в Канаде выложили свой рекламный ролик, в котором демонстрируются российские истребители вместо изображений с канадскими самолетами. Об этом сообщает телеканал CBC.
Байден: со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски
46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден освежил у всех в памяти на съезде демократов в Чикаго слова скончавшегося в 2023 году американского государственного деятеля Генри Киссинджера, который сначала занимал пост советника президента США по национальной безопасности, а после - государственного секретаря страны, о Европе после Наполеона. Об этом информирует российское агентство ТАСС.
Молекулярный биолог Дробышева: грибы занимают особое место в рационе человека
Молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, что грибы занимают особое место в питании человека, хотя и считаются тяжёлой пищей из-за специфики их состава.
Певица Дубцова отказалась участвовать в шоу "Выжить в Дубае" из-за климата
Певица Ирина Дубцова призналась, что Павел Воля приглашал её сняться в реалити-шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде". Однако она отказалась участвовать.