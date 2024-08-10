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Идеи полезного завтрака
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Каким должен быть полезный завтрак: советы по питанию

Идеи полезного завтрака

Завтрак должен состоять из питательных и вкусных продуктов, чтобы правильно начать свой день.

Идеи для здорового завтрака

Выбирайте завтрак, который напитает ваш мозг, тело, а также улучшит настроение. Можно выбрать блюда с высоким содержанием белка, клетчатки, полезных жиров. Откажитесь от продуктов с высоким содержанием сахара — газированных напитков, фастфуда, сладостей, консервов.

На завтрак в качестве белка можно выбрать рыбу, мясо или бобовые — индейку, курицу, лосось, креветки, фасоль, нут или куриные яйца. Белок содержится и в молочных продуктах — сыре, твороге, греческом йогурте.

Вы можете сделать свой завтрак сладким с ягодами и фруктами. Например, приготовьте мюсли или гранолу без сахара, банановый смузи или творожную запеканку.

Если вы не чувствуете голода, можно выбрать легкие завтраки — йогурт с ягодами и фруктами, смузи, тосты, мюсли.

Фото: commons.wikimedia.org/Sumitsurai (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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