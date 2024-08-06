Мама и дочь Анастасии Заворотнюк побывали на гендер-пати

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.
Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с гендер-пати (вечеринки, где раскрывается пол будущего малыша).
На фото Анна Заворотнюк показала свою беременную подругу и накрытый на свежем воздухе стол. Украшением мероприятия была верёвка с висящими на ней детскими вещами.
Гостям праздника предложили раскрасить боди для малыша, нарисовав на одежде очаровательные картинки по образцам. Анна изобразила зайчиков, а мама покойной Анастасии Заворотнюк очень профессионально нарисовала запеленованного малыша с крылышками.
"Художница моя", — подписала Анна фото с бабушкой.
Фото: соцсети
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