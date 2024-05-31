У семьи не потребовали ни копейки за лечение Анастасии Заворотнюк. Врачи в частной клинике с уважением относились к беде российской актрисы и бесплатно проводили лечение, пишет Shot.

По словам врача, работавшего с российской актрисой, она опробовала разные методы лечения. Все попытки побороть глиобластому головного мозга оказались тщетными. Даже после двух операций Анастасия Заворотнюк не смогла оправиться от болезни. Тогда семья пошла на серьёзные меры, решив создать специальное лекарство из раковых клеток актрисы. Таким образом, иммунная система Анастасии должна была начать атаковать болезнь.

Клетки Анастасии Заворотнюк были сданы в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта, где врачи усиленно разрабатывали вакцину.

Сначала казалось, что актриса идёт на поправку и лечение действительно помогает. Врачи были уверены, что у Анастасии Заворотнюк намечаются улучшения, но полгода назад болезнь опять напомнила о себе. Девушка вновь оказалась в плохом самочувствии.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, более известная по сериалу «Моя прекрасная няня», скончалась после долгой и мучительной болезни на 54 году жизни. Глиобластому головного мозга ей установили врачи ещё в 2018 году, после того, как она родила свою дочку Милу. 30 мая на руках у собственного мужа всем полюбившаяся актриса ушла из жизни. Прощание с Анастасией состоится 1 июня в Покровском монастыре.

Фото: Официальное представительство Анастасии Заворотнюк во ВКонтакте