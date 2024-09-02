Договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана на финальной стадии

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва и Тегеран находятся на финальной стадии подготовки к заключению исторического договора о стратегическом партнерстве.
Лавров отметил, что завершение работы над соглашением является символичным событием в отношениях с новым иранским руководством, и остались лишь незначительные технические детали для окончательного оформления документа. Этот договор станет значимым шагом в укреплении связей между двумя странами.
Министр подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений, упомянув о многочисленных совместных проектах, включая инициативу "Север-Юг" - важный логистический маршрут, который обеспечивает сокращение времени и затрат на транспортировку грузов из Санкт-Петербурга в Персидский залив и далее в Индийский океан.
Он также обратил внимание на сотрудничество в каспийском регионе, учитывая, что Россия и Иран являются прибрежными государствами, и это сотрудничество имеет особую значимость.
Лавров отметил успешное осуществление различных двусторонних проектов, таких как атомная электростанция и другие инвестиционные предприятия. Министр иностранных дел подчеркнул, что показатели роста товарооборота и объема инвестиций являются очевидным свидетельством укрепления связей, и выразил уверенность в ярких перспективах дальнейшего развития отношений между Россией и Ираном.
Фото: Wikimedia Commons/ Совещание с постоянными членами Совета Безопасности , Пресс-служба Президента РФ , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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