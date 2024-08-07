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Завернутый в полиэтилен труп обнаружили в столичном лесопарке
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В Новой Москве обнаружили труп молодого человека, завернутый в пакет

Завернутый в полиэтилен труп обнаружили в столичном лесопарке

Как сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, тело неопознанного мужчины, спрятанное в полиэтиленовом пакете, было обнаружено в лесопарке Новой Москвы в прошлом месяце. В пресс-службе Главного следственного управления по Москве впоследствии подтвердили эту информацию.

По словам собеседников агентства, тело мужчины в полиэтиленовом пакете было обнаружено в среду в лесопарке поселка Новофёдоровский в Новой Москве, сообщил собеседник.

Он рассказал, что у мужчины были скотчем замотаны конечности. Убийство мужчины расследуется, причина его смерти устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Москве, следователи столичного Следственного комитета в настоящее время находятся на месте происшествия и проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: commons.wikimedia.org

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