В Новой Москве обнаружили труп молодого человека, завернутый в пакет

Как сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, тело неопознанного мужчины, спрятанное в полиэтиленовом пакете, было обнаружено в лесопарке Новой Москвы в прошлом месяце. В пресс-службе Главного следственного управления по Москве впоследствии подтвердили эту информацию.

По словам собеседников агентства, тело мужчины в полиэтиленовом пакете было обнаружено в среду в лесопарке поселка Новофёдоровский в Новой Москве, сообщил собеседник.



Он рассказал, что у мужчины были скотчем замотаны конечности. Убийство мужчины расследуется, причина его смерти устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Москве, следователи столичного Следственного комитета в настоящее время находятся на месте происшествия и проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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