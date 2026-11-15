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Крем-брюле
Крем-брюле
© Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under Public domain
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 7:38

Коржи держатся, шапочки не плывут: какой крем для выпечки справляется сразу с тремя задачами

Есть особый вид удовольствия в создании крема, который не просто заполняет пространство между коржами, а становится архитектурным фундаментом десерта. Речь об универсальном решении, способном одинаково уверенно держать форму в шапочке капкейка, наполнять пустоты в эклерах или создавать ровные, стабильные слои в торте. Секрет его привлекательности — в балансе воздушности и плотности, где сладость сгущенного молока встречается с классической заварной базой.

Технология и состав

Работа с этим кремом требует внимания к температурным режимам и состоянию ингредиентов, чтобы получить однородную, гладкую массу без комочков.

  • Сливочное масло (размягченное) — 200 г
  • Вареное сгущенное молоко — 1 банка (около 380 г)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 30 г
  • Молоко — 250 мл
  • Ванильный сахар или экстракт — по вкусу

Процесс приготовления

  1. Подготовка заварной основы. В сотейнике соедините яйца с сахаром и тщательно разотрите. Добавьте просеянную муку, перемешивая до однородности. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая массу, чтобы избежать комков.
  2. Термическая обработка. Поставьте сотейник на средний огонь. Варите основу, непрерывно помешивая венчиком, до загустения. Признаком готовности является появление первой серии крупных пузырей и характерная густая консистенция, когда крем начинает отдавать от стенок посуды. Снимите с огня и полностью остудите до комнатной температуры.
  3. Работа с жирами. Размягченное сливочное масло взбейте миксером до состояния пышного, светлого крема. Важно, чтобы масло было пластичным, но не растопленным.
  4. Финальное объединение. В масляную массу постепенно, порциями, введите вареное сгущенное молоко, продолжая взбивать. В завершение соедините масляно-сгущенную смесь с остывшим заварным кремом. Вбейте ваниль.

Готовый крем обладает плотной структурой, которая позволяет уверенно работать с кондитерским мешком. В качестве гипотезы для тех, кто ищет новые оттенки вкуса: добавление щепотки морской соли может подчеркнуть карамельные нотки сгущенки, а замена части молока на сливки увеличит сливочность, хотя это может несколько изменить итоговую стабильность формы.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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