Под завалами рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки остаются девять человек, спасатели просят у окружающих тишины, чтобы обнаружить пострадавших. Обю этом сообщает Mash.

Ранее сотрудники МЧС извлекли из-под груд бетона шесть человек: двоих взрослых в тяжёлом состоянии и четверых детей. Все они доставлены в больницу.

1 августа произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 83 (Дзержинский район). По предварительным данным, первоначальный взрыв произошёл в подвале, после чего газ взорвался в квартире на первом этаже. Проводитя эвакуация людей и спасательные работы.

МЧС России сообщает, что к поисково-спасательным работам привлечены более 150 сотрудников и 47 единиц техники. На место происшествия направлены кинологи МЧС. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда "Центроспас".

Фото: Телеграм-канал МЧС России.