Красный флаг организма: симптом, который нельзя списывать на усталость после зала

Мы привыкли считать усталость после занятий спортом показателем хорошей нагрузки. Но, как объясняет врач-терапевт, гериатр, доктор медицинских наук и эксперт проекта "Деменция.net" Кирилл Прощаев, ощущение "торможения" — это тревожный сигнал, а не норма.

Когда тренировка работает во вред

"Это торможение — скорее красный флаг, чем признак хорошей тренировки. Организм должен получать удовольствие от физической активности", — подчёркивает специалист.

Если после занятий появляется заторможенность речи или мыслей, значит нагрузка не подходит либо скрытые болезни мешают нормальному восстановлению.

Основные причины перегрузки мозга

Неподходящий режим занятий — нагрузка слишком высокая или неправильно подобранная.

Синдром перетренированности — организм не справляется с объёмом.

Недостаток жидкости, витаминов и минералов — дефицит усиливает ощущение упадка сил.

Кроме того, сам процесс тренировок требует концентрации: мы планируем упражнения, отслеживаем технику, используем оборудование — и мозг работает в усиленном режиме.

Что делать, если появилось "зависание"

Не игнорировать симптом — нужно обратиться к врачу.

Подключить грамотного фитнес-тренера, который подберёт безопасный режим.

Восполнять потери — пить достаточно воды, следить за балансом микроэлементов.

"Зависание после тренировки не норма. Заметив подобный симптом, лучше запланировать визит к специалисту", — советует Прощаев.

Движение должно быть разнообразным

Врач напоминает: любая физическая активность полезна для мозга. Главное — разнообразие: прогулки, подъём по лестнице, гимнастика на работе. Смена нагрузок снижает риски инфаркта, инсульта, диабета, а также помогает профилактике депрессии и деменции.