Летний сад на балконе
Летний сад на балконе
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:04

Засуха превращается в урок для будущего: как растения обучают потомков защищаться от атак насекомых

Учёные показали: соя передаёт "память о стрессах" следующему поколению без изменения ДНК

Способность растений сои "запоминать" стрессовые ситуации — засуху и атаки насекомых — открывает новые горизонты в понимании механизмов защиты культур. Учёные из Арканзасской сельскохозяйственной экспериментальной станции показали: даже без изменения ДНК растения могут передавать потомству опыт борьбы с неблагоприятными условиями. Этот процесс получил название трансгенерационная пластичность и связан с эпигенетическими изменениями, которые регулируют работу генов.

Почему это важно для аграриев

Соя — одна из главных культур в мировом сельском хозяйстве. Результаты новых исследований впервые детально показали, что "память" о стрессах может быть как полезной, так и вредной для следующего поколения.

Энтомолог сельского хозяйства Рупеш Карият отмечает:

"Это дает нам возможность манипулировать уровнями стресса у сои, чтобы усилить её защиту в начале сезона, не жертвуя итоговой урожайностью".

При этом учёные подчёркивают, что нужно определить баланс — в какой момент стресс становится разрушительным, а не укрепляющим фактором.

Экология и экономика

Изменение климата усиливает давление на растения: насекомые становятся крупнее, размножаются быстрее и активнее атакуют посевы. Это вынуждает фермеров увеличивать количество пестицидов, что ведёт к удорожанию производства и экологическим рискам.

Повышение устойчивости через "стрессовую память" сои может уменьшить потребность в химической защите, что особенно важно для фермеров, не имеющих возможности ежегодно закупать новые семена.

Плюсы и минусы стрессовой памяти

Плюсы Минусы
Семена содержат больше белка и азота Замедленный рост растений
Больше цветков и густые трихомы, защищающие от вредителей Уменьшение урожайности, больше пустых стручков
Усиление защитных реакций при комбинации стрессов Защита может быть кратковременной и зависеть от возраста
Возможность снизить использование пестицидов Результаты зависят от последовательности стрессов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что любой стресс полезен.
    Последствие: сильное истощение и падение урожайности.
    Альтернатива: контролируемый умеренный стресс для активации защитных механизмов.

  • Ошибка: полагать, что все вредители усиливают защиту.
    Последствие: потеря питательных ресурсов и снижение качества семян.
    Альтернатива: учитывать вид и комбинацию стрессоров при разработке агротехнологий.

  • Ошибка: игнорировать порядок воздействия стрессов.
    Последствие: снижение устойчивости потомства.
    Альтернатива: анализировать, какой фактор должен идти первым (например, атака соевой совки).

Мифы и правда

  • Миф: растения не могут "запоминать" стресс
    Правда: исследования доказали трансгенерационную пластичность у сои

  • Миф: усиленная защита всегда гарантирует урожай
    Правда: иногда защита снижает количество стручков и семян

  • Миф: стрессовое воздействие одинаково полезно для всех культур
    Правда: эффект зависит от вида растения, комбинации стрессоров и интенсивности воздействия

Эксперименты в деталях

В одном из опытов потомство стрессированных растений показало: семена содержат больше азота и белка, а цветков и защитных волосков — трихом — у них заметно больше. Но при этом урожайность снижалась: увеличивалось число пустых стручков.

Другой эксперимент доказал, что вредители действительно "чувствуют" прошлое состояние растения. Когда исследователи соединяли растения мостиками, гусеницы выбирали более здоровые экземпляры и возвращались к ним снова, что подтвердило "гипотезу жизнеспособности растений".

Особое значение имеет порядок стрессов. Если первой атаковала соевая совка, потомство оказывалось крепче, чем при обратной последовательности. Значит, важно учитывать комбинацию и время воздействия факторов.

Исторический контекст

  • В традиционном земледелии крестьяне часто использовали "естественный стресс" — например, скудный полив или посев в небогатую почву — чтобы сделать растения более крепкими.

  • В XIX веке агрономы отмечали, что растения, пережившие трудные условия, нередко давали более сильные семена.

  • Сегодня эти наблюдения подтверждаются современной наукой, но теперь мы понимаем, что за эффектом стоит эпигенетика.

Три интересных факта

  1. Эпигенетическая память растений может сохраняться несколько поколений подряд, даже если потомки не подвергаются стрессу.

  2. В ряде стран учёные уже тестируют программы преднамеренного "стрессирования" семян для повышения их устойчивости.

  3. Подобные механизмы памяти обнаружены не только у сои, но и у пшеницы и кукурузы, что открывает перспективы для глобального сельского хозяйства.

