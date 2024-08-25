Эти цветы очень устойчивы к засухе: вам будет легко их выращивать

Какие цветы устойчивы к засухе
Вы можете все равно выращивать цветы, даже если ваш климат сухой или у вас мало времени на уход и полив растений.
Эхинацея — травянистое многолетнее растение, которое может вырастать до полуметра в высоту. Это растение известно своими лечебными свойствами и часто используется в народной медицине для укрепления иммунитета.
Гвоздика — это не только популярное декоративное растение, но и пряность, используемая в кулинарии. Ее яркие цветы добавляют красок в любой сад. Вербена представляет собой высокую траву с фиолетовыми цветками на стеблях.Она не только украшает сад своим ярким цветением, но и обладает успокаивающими свойствами.
Овсяница — декоративная трава, которая часто используется в ландшафтном дизайне. Тонкие, изящные листья создают прекрасный контраст с другими растениями в саду. Очиток, или скальная роза, является суккулентным растением, которое легко выращивать. Он засухоустойчив и отлично подходит для альпийских горок и рокариев.
Фенхель — растение с ароматными листьями и семенами, которые часто используются в кулинарии. Фенхель также обладает полезными свойствами для пищеварения.
Эти растения не требуют особого ухода и частого полива.
Фото: flickr.com/Anne Norman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности
Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram
Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.
Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом
Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом.
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б
Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.