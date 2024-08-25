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Какие цветы устойчивы к засухе: полезные советы садоводам
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Эти цветы очень устойчивы к засухе: вам будет легко их выращивать

Какие цветы устойчивы к засухе: полезные советы садоводам

Какие цветы устойчивы к засухе

Вы можете все равно выращивать цветы, даже если ваш климат сухой или у вас мало времени на уход и полив растений.

Эхинацея — травянистое многолетнее растение, которое может вырастать до полуметра в высоту. Это растение известно своими лечебными свойствами и часто используется в народной медицине для укрепления иммунитета.

Гвоздика — это не только популярное декоративное растение, но и пряность, используемая в кулинарии. Ее яркие цветы добавляют красок в любой сад. Вербена представляет собой высокую траву с фиолетовыми цветками на стеблях.Она не только украшает сад своим ярким цветением, но и обладает успокаивающими свойствами.

Овсяница — декоративная трава, которая часто используется в ландшафтном дизайне. Тонкие, изящные листья создают прекрасный контраст с другими растениями в саду. Очиток, или скальная роза, является суккулентным растением, которое легко выращивать. Он засухоустойчив и отлично подходит для альпийских горок и рокариев.

Фенхель — растение с ароматными листьями и семенами, которые часто используются в кулинарии. Фенхель также обладает полезными свойствами для пищеварения.

Эти растения не требуют особого ухода и частого полива.

Фото: flickr.com/Anne Norman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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