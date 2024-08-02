Стало известно, какие застройщики возглавили рейтинг по строительству жилья в Москве

Текущий рейтинг застройщиков Москвы по объёму строительства жилья включает три компании: ГК "ПИК", ГК "Самолёт" и "А101". Группа компаний "ПИК" сохраняет лидерство с объёмом строительства 2,4 миллиона квадратных метров, что составляет 13,6% от общего объёма новостроек в столице.
Второе место занимает ГК "Самолёт" с объёмом строительства 1,7 миллиона квадратных метров (86 домов, 38,3 тысячи квартир) и долей рынка 9,4%. Третью строчку занимает ГК "А101" с объёмом строительства 1,4 миллиона квадратных метров (39 домов, 29,8 тысячи квартир) и долей рынка 7,9%.
В первой пятёрке также присутствуют MR Group (доля 5,1%) и "Донстрой" (доля 4,7%). В сравнении с предыдущим месяцем произошли два изменения в рейтинге: MR Group поднялась с пятого места на четвёртое, а "Донстрой" опустился с четвёртого места на пятое.
Совокупный портфель текущего строительства столичных девелоперов на начало августа составляет 18,08 миллиона квадратных метров, что на 0,5% меньше июльского показателя (18,18 миллиона квадратных метров). Десятка крупнейших застройщиков возводит 10,47 миллиона квадратных метров, что составляет 57,94% от общего портфеля строящихся жилых проектов в Москве.
Фото: stroi.mos.ru/Stroi.mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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