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Как защитить ягоды от птиц: полезные советы садоводам
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Птицы больше не будут проблемой: вот как можно сохранить ягоды в саду

Как защитить ягоды от птиц: полезные советы садоводам

Как защитить садовые ягоды от птиц

Для отпугивания птиц можно использовать различные методы и приспособления. Один из них — блестящие аксессуары на деревьях.

Ненужные компакт-диски, а также формы из фольги (или просто нарезанные полоски фольги), связанные и подвешенные вместе, создают блики, которые отпугивают птиц.

Еще один действенный метод — погремушка для отпугивания птиц. Она издает шум, который не нравится птицам, и заставляет их держаться подальше.

Садовое чучело также может быть полезным. Оно имитирует присутствие человека и отпугивает птиц от вашего сада. Сетка представляет собой физический барьер, который не позволяет птицам добраться до растений и фруктов. Он прост в установке и эффективен в использовании.

Наконец, ультразвуковой отпугиватель издает звуки, которые неслышны для человека, но неприятны для птиц. Это современное устройство помогает защитить ваш сад от пернатых вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org/Meri-Tuuli (public_domain)

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