Зашёл в кабинет — и вся история у тебя: медицинские документы стали доступнее, чем рецепты

Цифровая медицина в России перестаёт быть вспомогательным инструментом и всё чаще становится основным каналом взаимодействия граждан с системой здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. В 2025 году пользователи портала "Госуслуги" оформили десятки миллионов записей к врачам и получили миллионы цифровых документов, включая полисы ОМС.

Запись к врачу: более 50 млн успешных обращений

По данным министерства, в течение 2025 года через "Госуслуги" было совершено свыше 50 млн успешных записей к врачу. Такой показатель отражает массовое использование цифровых сервисов не только в крупных городах, но и в регионах, где онлайн-запись помогает разгружать регистратуры и сокращать время ожидания. Для граждан это означает более предсказуемый доступ к медицинской помощи и возможность выбирать время визита без необходимости личного обращения в поликлинику.

В Минцифры подчёркивают, что речь идёт именно об успешных записях — то есть о случаях, когда пользователь смог оформить визит через систему полностью, без сбоев и отмен на этапе оформления. Ведомство фиксирует устойчивое увеличение нагрузки на электронные каналы, что делает цифровые сервисы здравоохранения одним из наиболее востребованных направлений портала.

"Более 50 млн успешных записей к врачу", — рассказали в министерстве.

Цифровые полисы ОМС и доступ к медицинским документам

В 2025 году через портал было выдано более 68 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования. Этот инструмент позволяет гражданам хранить сведения о страховом полисе в электронном виде, предъявлять их при необходимости и использовать в рамках цифровых сервисов здравоохранения. Массовость выдачи показывает, что формат постепенно становится стандартным и для пользователей, и для медицинских организаций.

Отдельно в министерстве отметили масштаб электронного медицинского архива. На портале гражданам доступно более 1,3 млрд электронных медицинских документов, которые можно просматривать и скачивать. В их числе могут быть результаты обследований, заключения врачей, выписки и другие документы, формирующие цифровую историю взаимодействия пациента с системой здравоохранения. Такой объём свидетельствует о расширении цифрового контура медицины и росте числа данных, которые граждане получают в личном кабинете.