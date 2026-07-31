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Огород с капустой
Огород с капустой
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Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:05

Капустные листья превратились в решето: вот что нужно сделать срочно

Появление отверстий на листьях капусты свидетельствует об активной деятельности вредителей, требующей немедленного вмешательства. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора в беседе с NewsInfo рассказал, как остановить порчу урожая и защитить растения от дальнейших повреждений.

Ранее огородники, обнаружившие повреждения на грядках, часто списывали это на случайность, однако специалисты подчеркивают необходимость системного подхода к защите. Важно своевременно вычислить вредителя по характеру повреждений, чтобы оперативно принять меры до того, как посадки будут уничтожены.

По словам эксперта, исправить уже поврежденные участки капустных листьев невозможно, поэтому главная задача — предотвратить появление новых дырок. В большинстве случаев причиной являются листогрызущие насекомые, такие как гусеницы белянки.

"Если на листьях появились дырки, они там и останутся. Дальше можно предупредить развитие проблемы, чтобы повреждения не увеличивались и не появлялись новые. Нужно использовать инсектицид", — отметил эксперт.

При этом важно различать воздействие разных насекомых, отметил профессор. Например, крестоцветная блошка не прогрызает сквозные отверстия, а высасывает сок, оставляя после себя характерные желтые пятна. Эффективные методы борьбы с нашествием насекомых часто включают использование проверенных средств, в том числе ловушки для слизней или безопасные для почвы составы.

"Блошка — немного другие проявления, там не появляются дырки. А вот когда гусеница выедает листья, образуются полноценные отверстия. Препараты для обработки продаются в любом садовом магазине или профильном отделе гипермаркета. Опрыскивать нужно каждые десять дней, чтобы пресечь появление новых поколений вредителей", — пояснил специалист.

Помимо химических средств защиты, существуют и другие способы поддержания здоровья грядок. Опытные садоводы отмечают, что совместные посадки овощей с сильно пахнущими травами помогают отпугнуть насекомых, а обработка дегтярным мылом позволяет справляться с угрозами без применения агрессивной химии. Впрочем, если возникли серьезные проблемы с развитием урожая, стоит также разобраться в агротехнике — в частности, узнать, почему капуста не завязывается.

Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Наталья Полетаева

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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