Капустные листья превратились в решето: вот что нужно сделать срочно
Появление отверстий на листьях капусты свидетельствует об активной деятельности вредителей, требующей немедленного вмешательства. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора в беседе с NewsInfo рассказал, как остановить порчу урожая и защитить растения от дальнейших повреждений.
Ранее огородники, обнаружившие повреждения на грядках, часто списывали это на случайность, однако специалисты подчеркивают необходимость системного подхода к защите. Важно своевременно вычислить вредителя по характеру повреждений, чтобы оперативно принять меры до того, как посадки будут уничтожены.
По словам эксперта, исправить уже поврежденные участки капустных листьев невозможно, поэтому главная задача — предотвратить появление новых дырок. В большинстве случаев причиной являются листогрызущие насекомые, такие как гусеницы белянки.
"Если на листьях появились дырки, они там и останутся. Дальше можно предупредить развитие проблемы, чтобы повреждения не увеличивались и не появлялись новые. Нужно использовать инсектицид", — отметил эксперт.
При этом важно различать воздействие разных насекомых, отметил профессор. Например, крестоцветная блошка не прогрызает сквозные отверстия, а высасывает сок, оставляя после себя характерные желтые пятна. Эффективные методы борьбы с нашествием насекомых часто включают использование проверенных средств, в том числе ловушки для слизней или безопасные для почвы составы.
"Блошка — немного другие проявления, там не появляются дырки. А вот когда гусеница выедает листья, образуются полноценные отверстия. Препараты для обработки продаются в любом садовом магазине или профильном отделе гипермаркета. Опрыскивать нужно каждые десять дней, чтобы пресечь появление новых поколений вредителей", — пояснил специалист.
Помимо химических средств защиты, существуют и другие способы поддержания здоровья грядок. Опытные садоводы отмечают, что совместные посадки овощей с сильно пахнущими травами помогают отпугнуть насекомых, а обработка дегтярным мылом позволяет справляться с угрозами без применения агрессивной химии. Впрочем, если возникли серьезные проблемы с развитием урожая, стоит также разобраться в агротехнике — в частности, узнать, почему капуста не завязывается.
Читайте также
- Народный репеллент из кухонного шкафа опрыскайте всю грядку — получите идеальный овощной прилавок на огороде
- Тля в огороде эффективные методы борьбы с вредителями на дачных участках
- Белое облако над грядками как распознать белокрылку и не дать ей уничтожить урожай
- Мелкая зараза массово губит сады по всей России старая советская хитрость мигом выжжет колонии тли
- Насекомые атакуют яблоню после цветения вот какой препарат пора использовать
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru