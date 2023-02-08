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  • Опубликована сегодня в 21:57

Путин провёл заседание Совета по науке и образованию

Президент РФ Владмир Путин вечер 8 февраля посвятил заседанию Совета по науке и образованию. Основной овпрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере. Ниже представлены основные заявления главы государства:

  • Кабинету министров поручено ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на инфекции и по новым источникам энергии;
  • Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях;
  • Необходимо скорректировать Стратегию научно-технологического развития РФ от 2016 года с учетом актуальных реалий.

Также, Путин вручил молодым учёным премии Президента за большой вклад в развитие отечественной науки. Награждение проходило в Кремле.

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