Президент РФ Владмир Путин вечер 8 февраля посвятил заседанию Совета по науке и образованию. Основной овпрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере. Ниже представлены основные заявления главы государства:
- Кабинету министров поручено ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на инфекции и по новым источникам энергии;
- Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях;
- Необходимо скорректировать Стратегию научно-технологического развития РФ от 2016 года с учетом актуальных реалий.
Также, Путин вручил молодым учёным премии Президента за большой вклад в развитие отечественной науки. Награждение проходило в Кремле.
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