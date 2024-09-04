"Святая демократия": грузинский премьер уверен, что президент объявит выборы нелегитимными

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что президент Саломе Зурабишвили безусловно объявит результаты предстоящих 26 октября парламентских выборов недействительными.
В интервью телекомпании "Имеди" Кобахидзе отметил, что это является "гарантированным сценарием".
Премьер также указал, что такое заявление президента будет выполнением "последнего задания" от оппозиции. "У нее не осталось ни личного авторитета, ни политической, ни избирательной легитимности… Ни один ее шаг не имеет ценности", — подчеркнул Кобахидзе.
Парламентские выборы в Грузии, запланированные на 26 октября, вызывают оживленные дискуссии и напряженность в политической сфере страны.
Обе стороны — правящая коалиция и оппозиция — активно готовятся к голосованию и уже выразили свои опасения относительно возможных нарушений и манипуляций на выборах.
Фото: /www.kmu.gov.ua/Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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