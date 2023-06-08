Беглов заявляет о росте зарплат в Петербурге на фоне падения уровня денежного благосостояния семей

Уровень благосостояния семей в Петербурге стал ниже по сравнению с предыдущим годом. При этом губернатор Александр Беглов заявлял о росте дохода петербуржцев, которые порой не могут позволить себе что-то большее, чем базовые покупки и услуги.

Аналитики РИА Рейтинг опубликовали результаты исследования по уровню благосостояния семей российских регионов за 2022 год. Так, Петербург опустился с третьего места на пятое, отдав позиции Сахалинской области. Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а Москва заняла второе место.

Стоит отметить, что специалисты учитывали то количество средств, которое может остаться у семей с одним или двумя детьми. При этом реальные показатели остатка от зарплат, так как использованный в расчете прожиточный минимум удовлетворяет только базовые потребности.

Ранее губернатор Петербурга заявил, что средняя зарплата в городе выросла до 84 800 рублей. Так, на фоне инфляции в 11,9% рост доходов составил 11,2%. Вместе с этим сумма покупательской способности, которую указал Беглов, лишь уменьшилась.