Зарплатная переплата выглядит как подарок, но быстро оборачивается конфликтом: что нельзя делать компании

Переплата по зарплате не означает, что работодатель может действовать по принципу "сняли — и забыли". Даже если деньги перечислены ошибочно, вернуть их автоматически нельзя: нужны либо добровольное согласие сотрудника, либо строго оформленное удержание из будущих выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий RT директора Департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной.

Когда работодатель вправе удержать переплату

По словам эксперта, российское трудовое законодательство устанавливает закрытый перечень оснований, когда удержание возможно. Речь идёт о случаях, которые прямо предусмотрены законом и не зависят от желания работодателя "исправить ситуацию" любым способом. Именно поэтому попытка просто "забрать" излишне перечисленное будет незаконной.

"Трудовой кодекс (ст. 137 ТК РФ) допускает удержание излишне выплаченной зарплаты только в строго определённых случаях, таких как счётная ошибка, неотработанный аванс, излишне выплаченные отпускные при увольнении", — пояснила эксперт.

В остальных ситуациях работодатель может обсуждать возврат средств только в добровольном порядке. Как отмечается, это делается по согласию работника: ему объясняют, из-за чего возникла переплата, и предлагают вариант урегулирования. Без такого согласия механизмов "быстрого возврата" у компании не остаётся.

Сроки, суд и ограничения по суммам

Ганькина уточнила, что даже при наличии основания для удержания действуют временные рамки. Решение об удержании должно быть принято не позднее одного месяца с момента, когда ошибка была обнаружена. Этот срок важен: если он пропущен, правовая конструкция удержания становится уязвимой.

"Без согласия работника спор решается только через суд. Размер удержаний ограничен и обычно составляет не более 20% дохода, в отдельных случаях — до 50%", — заключила специалист.

Если сотрудник не согласен с удержанием, спор переходит в судебную плоскость. Эксперт подчёркивает, что без согласия работника вопрос решается только через суд, а сам размер удержаний ограничен. Как правило, удерживают не более 20% дохода, а в отдельных случаях допустим предел до 50%.