Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с заработной платой
Девушка с заработной платой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:49

Зарплатная переплата выглядит как подарок, но быстро оборачивается конфликтом: что нельзя делать компании

Переплату по зарплате удерживают только по основаниям из ст 137 ТК РФ — Евгения Ганькина

Переплата по зарплате не означает, что работодатель может действовать по принципу "сняли — и забыли". Даже если деньги перечислены ошибочно, вернуть их автоматически нельзя: нужны либо добровольное согласие сотрудника, либо строго оформленное удержание из будущих выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий RT директора Департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной.

Когда работодатель вправе удержать переплату

По словам эксперта, российское трудовое законодательство устанавливает закрытый перечень оснований, когда удержание возможно. Речь идёт о случаях, которые прямо предусмотрены законом и не зависят от желания работодателя "исправить ситуацию" любым способом. Именно поэтому попытка просто "забрать" излишне перечисленное будет незаконной.

"Трудовой кодекс (ст. 137 ТК РФ) допускает удержание излишне выплаченной зарплаты только в строго определённых случаях, таких как счётная ошибка, неотработанный аванс, излишне выплаченные отпускные при увольнении", — пояснила эксперт.

В остальных ситуациях работодатель может обсуждать возврат средств только в добровольном порядке. Как отмечается, это делается по согласию работника: ему объясняют, из-за чего возникла переплата, и предлагают вариант урегулирования. Без такого согласия механизмов "быстрого возврата" у компании не остаётся.

Сроки, суд и ограничения по суммам

Ганькина уточнила, что даже при наличии основания для удержания действуют временные рамки. Решение об удержании должно быть принято не позднее одного месяца с момента, когда ошибка была обнаружена. Этот срок важен: если он пропущен, правовая конструкция удержания становится уязвимой.

"Без согласия работника спор решается только через суд. Размер удержаний ограничен и обычно составляет не более 20% дохода, в отдельных случаях — до 50%", — заключила специалист.

Если сотрудник не согласен с удержанием, спор переходит в судебную плоскость. Эксперт подчёркивает, что без согласия работника вопрос решается только через суд, а сам размер удержаний ограничен. Как правило, удерживают не более 20% дохода, а в отдельных случаях допустим предел до 50%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арапаиму весом 160 кг обнаружили в реке на юго-востоке Бразилии — Diário do Litoral сегодня в 7:06
Они выживут там, где другие умрут: почему гигантские рыбы-чужаки так опасны для экосистемы

Гигантская арапаима впервые замечена в реке штата Сан-Паулу. Почему ученые считают эту находку тревожным сигналом для экосистем?

Читать полностью » Минимальный доход для единого пособия подняли до 8 МРОТ — председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко вчера в 6:11
Семейные доходы пересчитывают по-новому: единое пособие перестаёт наказывать за разовую помощь

В 2026 году единое пособие пересчитали: часть выплат исключили из доходов, а для трудоспособных подняли порог до восьми МРОТ с оговорками.

Читать полностью » МВД зафиксировало схемы с поддельными голосовыми сообщениями — представитель МВД Ирина Волк вчера в 6:11
Мессенджер стал сценой для цифрового спектакля: нейросети копируют лица и голоса ради доступа к вашим деньгам

Голос "родного человека" в мессенджере может оказаться подделкой: МВД объяснило, как нейросети помогают выманивать деньги.

Читать полностью » Спрос на магов поддержал рынок оккультных услуг — глава ЛБИ Екатерина Мизулина вчера в 5:08
Лицензии вместо охоты на ведьм: рынок лечебных советов предлагают зажать точечно и без истерики

Глава Лиги безопасного интернета объяснила, почему шарлатанство в России трудно искоренить и где возможны реальные ограничения.

Читать полностью » Наследственный договор оформляют с наследниками у нотариуса — Ирина Сивакова вчера в 5:08
Квартира, счёт, машина и даже питомец: распоряжение имуществом перестают связывать только с завещанием

Альтернативы завещанию могут оказаться надёжнее и гибче: наследственный договор, дарение, брачный контракт и рента — в чём нюансы.

Читать полностью » Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. матерей с пятью детьми — Социальный фонд России 10.01.2026 в 6:12
Стаж за детей вернули в пенсию: ограничения отменили, перерасчёт уже прошёл у 400 тысяч женщин

Пенсии пересчитали уже 400 тысячам матерей с пятью и более детьми. Новые правила стажа действуют с 1 января — и прибавку получают без заявлений.

Читать полностью » Переводы за услуги на карту налоговая учитывает как доход — Юрий Мирзоев 10.01.2026 в 6:12
Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Переводы на карту — не нарушение, но регулярные поступления могут заинтересовать ФНС. Юрист объяснил, какие операции похожи на доход.

Читать полностью » Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш 10.01.2026 в 6:12
Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Какие расчёты уже заложены в бюджет Соцфонда.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин
Общество
Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на 15 число каждого месяца — Колунов
Общество
Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 2026 года — РИАН
Недвижимость
Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова
Общество
Мошенники маскируют фишинг под перевод на Outlook Web 2026 — РИА Новости
Общество
Суд в Москве оштрафовал женщину за мат в голосовых в Telegram — РИА Новости
ДФО
Лавинную опасность на Камчатке объявили на 13–15 января — РИА Новости
Экономика
Минобрнауки и Росрыболовство подготовят план переработки медуз к 2030 — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet