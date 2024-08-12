Зарплаты CEO компаний из FTSE 100 достигли рекордного уровня за последние 6 лет, составив в среднем почти 5 млн фунтов стерлингов

В 2023 году зарплаты CEO компаний из FTSE 100 достигли рекордного уровня за последние 6 лет

Зарплаты главных исполнительных директоров британских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса FTSE 100, выросли в 2023 году на 560 тысяч фунтов стерлингов и в среднем составили почти 5 млн фунтов ($6,4 млн), по данным аналитического центра High Pay Centre.

Анализ, проведенный аналитическим центром High Pay Centre, показал, что это повышение обусловлено мировой конкуренцией за высокопоставленных сотрудников, которые получают значительно больше в США.

Число компаний из FTSE 100, где зарплата CEO превышает 10 млн фунтов, увеличилось до девяти в прошлом году. Самым высокооплачиваемым CEO является руководитель AstraZeneca Паскаль Сорио, зарплата которого выросла до 16,9 млн фунтов.

Среди женщин самым высоким доходом обладает глава GSK Эмма Уолмсли - 12,7 млн фунтов. Медианная зарплата CEO в шести компаниях из FTSE 100, где руководителями являются женщины, составляет чуть менее 2,7 млн фунтов, что значительно ниже, чем в остальных компаниях.

Эрик Энгстром и Чарльз Вудберн - главы соответственно Relx и BAE Systems - заработали более 13 млн фунтов каждый. Руководитель Rolls-Royce Туфан Эргинбилгич получил аналогичную сумму, но она включает 7,5 млн фунтов, которые будут выплачиваться до 2028 года.

Медианный доход руководителей компаний из FTSE 100 в прошлом году в 120 раз превышал медианный доход штатного работника в Великобритании.

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