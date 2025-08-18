Новые требования для АЗС: зарядные станции для электромобилей станут обязательными по всей России

С 1 марта 2026 года все автозаправочные станции, расположенные вдоль федеральных и региональных трасс, будут обязаны предоставить возможность установки зарядных станций постоянного тока для электромобилей с мощностью не менее 44 кВт. Это требование закреплено в постановлении правительства России, опубликованном на официальном сайте.

Новые требования для АЗС

Согласно новому постановлению, все объекты дорожного сервиса, расположенные в полосах отвода автомобильных дорог, должны будут установить зарядные станции мощностью не менее 44 кВт для электромобилей. Это решение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее такие требования не были конкретно прописаны в нормативных актах, действующих с 2020 года, и постановление скорректировало эти правила, уточнив мощность зарядных станций, которые должны быть установлены на автозаправках.

Контекст изменений

До этого на федеральном уровне уже принимались решения по регулированию электротранспорта, например, был передан запрет на использование электросамокатов на усмотрение региональных властей, которые теперь могут самостоятельно вводить ограничения или разрешения. Теперь аналогичный подход применяется и к инфраструктуре для электромобилей: требования к установке мощных зарядных станций на АЗС закреплены на федеральном уровне.

Эти изменения направлены на развитие инфраструктуры для электромобилей, что также будет способствовать их популяризации и более широкому распространению по всей территории страны.