Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
электрокар
электрокар
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:23

Новые требования для АЗС: зарядные станции для электромобилей станут обязательными по всей России

АЗС в России обязаны установить зарядные станции для электромобилей: что изменится с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года все автозаправочные станции, расположенные вдоль федеральных и региональных трасс, будут обязаны предоставить возможность установки зарядных станций постоянного тока для электромобилей с мощностью не менее 44 кВт. Это требование закреплено в постановлении правительства России, опубликованном на официальном сайте.

Новые требования для АЗС

Согласно новому постановлению, все объекты дорожного сервиса, расположенные в полосах отвода автомобильных дорог, должны будут установить зарядные станции мощностью не менее 44 кВт для электромобилей. Это решение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее такие требования не были конкретно прописаны в нормативных актах, действующих с 2020 года, и постановление скорректировало эти правила, уточнив мощность зарядных станций, которые должны быть установлены на автозаправках.

Контекст изменений

До этого на федеральном уровне уже принимались решения по регулированию электротранспорта, например, был передан запрет на использование электросамокатов на усмотрение региональных властей, которые теперь могут самостоятельно вводить ограничения или разрешения. Теперь аналогичный подход применяется и к инфраструктуре для электромобилей: требования к установке мощных зарядных станций на АЗС закреплены на федеральном уровне.

Эти изменения направлены на развитие инфраструктуры для электромобилей, что также будет способствовать их популяризации и более широкому распространению по всей территории страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Франции десятки водителей сообщили о самопроизвольных торможениях машин — расследует Минтранс сегодня в 6:22

Машина поехала 130 км/ч и резко встала: пугающее явление распространяется по всей Франции

Во Франции десятки водителей сообщают о «фантомных торможениях»: машины резко останавливаются сами, иногда приводя к трагедиям. Власти начали расследование.

Читать полностью » Автоюрист назвал требования ГАИ, которые водитель вправе не выполнять сегодня в 6:01

Эти слова сотрудника ГАИ звучат буднично, но закон выполнять их не обязывает

Автоюрист перечислил требования ГАИ, которые водитель может смело игнорировать. Что инспектор вправе требовать, а где он выходит за рамки закона?

Читать полностью » В России предложили запрет каблуков и сланцев за рулём по примеру Европы сегодня в 5:57

Каблуки, сланцы и даже валенки: в России предложили неожиданный запрет для водителей

В России обсуждают запрет на вождение в неудобной обуви и с едой за рулём. Какие штрафы уже действуют в Европе и что может ждать российских водителей?

Читать полностью » Редкий Peugeot 205 Turbo 16 с пробегом 3216 км оценили в 250–350 тысяч долларов на торгах Bonhams сегодня в 5:46

Peugeot 205 Turbo 16 из легендарной Группы B скрывает секрет, способный взорвать рынок коллекционных авто

Редчайший Peugeot 205 Turbo 16 с пробегом всего 3216 км выставят на аукцион в Калифорнии. Эксперты прогнозируют цену до 350 тысяч долларов.

Читать полностью » Автоэксперты: привычка держать ногу на сцеплении сокращает срок службы узла в 3 раза сегодня в 4:53

Маленькая привычка за рулём, которая убивает сцепление быстрее всего

Обычная привычка многих водителей сокращает срок службы автомобиля вдвое. Эксперты рассказали, почему нельзя держать ногу на педали сцепления.

Читать полностью » ADAC протестировал всесезонные шины: четыре модели сравнялись с летними и зимними сегодня в 4:28

Тесты на снегу, льду и мокром асфальте обернулись сенсацией — некоторые шины удивили всех

Эксперты ADAC протестировали всесезонные шины: выяснилось, какие модели готовы заменить сезонные комплекты, а какие опасны даже в дождь.

Читать полностью » Renault Megane, Ford Kuga и Chevrolet Cruze названы надёжными машинами до 1 млн рублей сегодня в 3:50

Машины, которые не боятся времени: пока другие ржавеют, они живут

Можно ли за миллион рублей купить авто с "вечным" мотором? Пять моделей, которые в России ценят за надёжность и доступное содержание.

Читать полностью » В Чехии сохранился единственный экземпляр спортивного автомобиля Jawa 750 1935 года сегодня в 3:26

Маленькое купе Jawa 750 оказалось быстрее, чем думали — уникальная история в музее

Красное купе Jawa 750 — забытая легенда чехословацкого автоспорта, сохранившаяся лишь в одном экземпляре. Его история полна триумфов и драматических поворотов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

В Рязанской области воду с дачных участков разрешено отводить только в согласованные кюветы
Питомцы

Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы
Красота и здоровье

Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз
Дом

Средства против жёсткой воды: что реально работает
Питомцы

Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно
Еда

Как приготовить арбузный фреш: пошаговая инструкция
Культура и шоу-бизнес

Певица Юта предложила включить песню Олега Газманова "Офицеры" в школьную программу
Красота и здоровье

Шашлык для здоровья: врач назвала идеальный вид мяса и гарнир
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru