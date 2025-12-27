Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:39

Зарядка, которая не выбирает приоритеты: Lenovo рассчитала пауэрбанк на несколько устройств

Lenovo выпустила пауэрбанк ThinkPlus с максимальной мощностью 190 Вт — Gizmochina

Lenovo представила новый внешний аккумулятор в линейке ThinkPlus, сделав ставку на сочетание высокой мощности, компактности и доступной цены. Устройство рассчитано на зарядку не только смартфонов, но и ноутбуков, включая производительные ультрабуки и портативные игровые консоли. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Мощность и порты подключения

Lenovo ThinkPlus оснащён тремя портами: двумя USB-C и одним USB-A. Основной USB-C поддерживает мощность до 140 Вт, что позволяет использовать пауэрбанк для быстрой зарядки современных ноутбуков. Второй порт USB-C рассчитан на 65 Вт, а USB-A — на 30 Вт, что делает устройство универсальным для разных типов техники.

Максимальная суммарная выходная мощность достигает 190 Вт. Это означает, что внешний аккумулятор способен одновременно заряжать несколько устройств без заметного падения скорости. Такая конфигурация ориентирована на пользователей, которые носят с собой сразу несколько гаджетов и не хотят выбирать, какое устройство подключать в первую очередь.

Встроенный кабель и экран

Одной из ключевых особенностей модели стал встроенный кабель USB-C длиной 22 сантиметра. Это решение избавляет от необходимости постоянно носить с собой отдельный провод и снижает риск остаться без зарядки в дороге. Кабель интегрирован в корпус и всегда готов к использованию.

На корпусе размещён 0,96-дюймовый IPS-дисплей. Он отображает текущую мощность, статус зарядки и остаток ёмкости аккумулятора. Такой экран позволяет точнее контролировать процесс зарядки и понимать, сколько энергии осталось в устройстве.

Габариты, протоколы и цена

Ёмкость Lenovo ThinkPlus составляет 20 000 мАч, при этом вес устройства — около 280 граммов. Это делает модель одной из самых лёгких в своём классе, особенно с учётом высокой выходной мощности. Компактность позволяет без проблем брать аккумулятор в поездки и использовать его в повседневной жизни.

Новинка поддерживает широкий набор протоколов быстрой зарядки, включая PD, PPS, QC, AFC, SCP и FCP, а также фирменную быструю зарядку Motorola мощностью до 125 Вт. Благодаря этому пауэрбанк совместим с большинством современных смартфонов, планшетов и ноутбуков. Стоимость Lenovo ThinkPlus 20000mAh составляет около 35 долларов.

